جينيسيس G80 2020 تظهر بالكامل في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – تتجهز جينيسيس لطرح G80 سيدان جديدة، والتي ستحظى بتحديثات جمالية واسعة مقارنة بالموديل السابق، وإن كانت ستتخلى عن محرك V8 لصالح محرك V6 في الغالب للنسخة الأعلى أداءً.. ومع توفر الصور التجسسية بالفعل للسيارة، قام موقع Kolesa.ru برسم صور توقعية لها.

في هذه الصور التوقعية نرى سيارة مختلفاً تماماً عن الموديل الحالي، مع التخلي عن المصابيح الأمامية التقليدية لصالح عواميد LED مزدوجة، مع شبكة تهوية مثلثة مستوحاة من GV80 الاختبارية.

في الخلف نرى نفس التصميم المزدوج للمصابيح الخلفية، مع جناج صغير وأنبوبي عادم، ولكن بما أن خلفية السيارة لم تظهر في صور تجسسية بعد، فسنحافظ على شكوكنا في التصميم الخلفي المرسوم هنا حتى إشعار آخر.

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وقد صرحت جينيسيس أن G80 الجديدة سيتم تدشينها في سبتمبر في كوريا أولا ثم الأسواق العالمية، “ومع هذه السيارة، سترون الخطوة القادمة في تطور لغة تصميمنا”.

من المتوقع توفر السيارة بمحرك V6 سعة 3.8 لتر وآخر V6 تيربو مزدوج سعة 3.3 لتر، مع احتمالية تقديم نسخة هجينة.