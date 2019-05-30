كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. فيراري SF90 Stradale الخارقة الجديدة تظهر قبل الكشف عنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بينما تستعد فيراري للكشف عن الجيل الجديد من سياراتها الخارقة الهجينة قبل نهاية الأسبوع، نشرت صورة تشويقية، وتسربت كذلك صورها عبر موقع FerrariChat.com.

وفقاً للمصادر ستحصل سيارة فيراري الخارقة الجديدة على اسم SF90 Stradale، وتكشف الصورة المسربة عن تصميم SF90 Stradale الجريء والذي يحمل ملامح لم نعدها من فيراري، مثل تصميم الزجاج الخلفي والمصابيح المربعة، رغم أن خط السقف يذكرنا بتصميم لافيراري.

ستحمل فيراري SF90 Stradale تقنيات متطورة تشمل محركات هجينة تتكون حسب التقارير من محرك 3.9 لتر ومحركات كهربائية، وسوف تأتي السيارة بأداء هائل يسمح بتسارع 0-100 كم/س في غضون ثانيتين فقط.