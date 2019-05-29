فورد تطلب 19 ألف ريال لإضافة 20 حصان بقوة موستنج 2019!

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت فورد حزمة أداء عالي جديدة لموستنج منذ أشهر، والتي رفعت قوة السيارة بـ 20 حصان إلى 330 حصان مع بقاء عزم الدوران كما هو عند 475 نيوتن.متر، مع تحسين الأداء الايروديناميكي للسيارة ونظام تعليقها.

هي كلها إضافات بسيطة لا تُذكر في الواقع ولكن نعلم الآن أن سعر الحزمة 4,995 دولار (18,700 ريال)!، لأجل 20 حصان فقط وبعض اللمسات الأخرى.. ما يرفع من السعر المبدئي لموستنج إلى ما يعادل 122,000 ريال.

ويُذكر أن فورد تقدم حزمة توجيه أخرى جديدة بسعر 7500 ريال، ولكن لأجل الحصول عليها عليك شراء حزمة معدات 101A بسعر مماثل 7,500 ريال.. وتضيف حزمة التوجيه جنوط ألومنيوم 19 إنش داخل إطارات صيفية من طراز Pirelli P Zero مع نظام جديد لمنع الاهتزازات.

والسؤال هنا، من سيدفع 122,000 ريال لموستنج قياسية مزودة بحزمة الأداء العالي المذكورة بالأعلى إذا كان بإمكانه دفع مبلغ صغير إضافي والحصول على موستنج GT، بمحرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 460 حصان، وهي الخيار الأكثر منطقية هنا.