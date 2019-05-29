“بالفيديو والصور” جيب رانجلر 2019 تفشل في اختبارات التصادم

الخليج ٣٦٥ نت – رغم التطور الكبير الذي تشهده صناعة السيارات ككل في تقنيات وأنظمة السلامة والأمان، إلا أنه ما زال هناك عدد من الطرازات التي لا تقدم أداء يرقى لما أصبح معتاد في أغلب السيارات، وهو ما يتضمن جيب رانجلر.
أثبتت لنا وكالة تقييمات الأمان الأوروبية للسيارات الجديدة NCAP ذلك مؤخراً بعد إعلانها عن حصول جيب رانجلر على تقييم نجمة واحدة فقط من أصل خمسة في اختبارات الأمان الخاصة بها، ما يعد من اسوأ التقييمات بالطبع، وذلك نظراً لعدم قدوم الـSUV المخصصة للطرق الوعرة مع أنظمة أمان قياسية مثل مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية أو مساعد البقاء بالمسار.
لم تكن هيئة التقييمات الأوروبية وحدها في ذلك، بحل حصلت رانجلر أيضاً على تقييم نجمة واحدة من هيئة ANCAP الأسترالية لتقييمات الأمان، لتكون بذلك رانجلر هي السيارة الأقل اماناً في استراليا، حيث عبر هيئة التقييمات الأسترالية عن أن هذا التقييم المنخفض للغاية لا يأتي فقط بسبب غياب تقنيات الأمان القياسية الهامة، ولكن أيضاً بسبب عدة مشكلات في طريقة بناء الهيكل الخاص بها بما يتنافى مع متطلبات الأمان الحديثة.
هذا ويمكن في النهاية القول بأن معدلات أمان جيب رانجلر محدودة للغاية حتى في الفئات الأعلى حتى في حالة قدومها مع عدد من تقنيات المتقدمة بسبب انخفاض كفاء الهيكل الخاص بها فيما يتعلق بالأمان بشكل يساهم في احتمال إصابة عالي بالأقدام وقدرة 50% فقط على حماية الركاب، ولكن رغم هذا كله، يظل عشاق رانجلر مخلصين لها، وهو السبب الرئيسي في عدم تغيير شكلها على مدار الأعوام كي تحتفظ بأيقونيتها، ولكن مع التضحية بالأمان كما نرى.
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