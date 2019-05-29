بسبب خطأ GPS.. مواطن انجليزي يفاجأ بنفسه في المانيا بدلا من ايطاليا!

الخليج ٣٦٥ نت – حسب جريدة Daily Mail البريطانية، توجه مسن انجليزي يبلغ من العمر 81 عاماً مؤخراً من منزله في مدينة نيوكاسل بإنجلترا إلى روما في ايطاليا بغرض مقابلة بابا الفاتيكان، إلا أنه وجد نفسه في المانيا عن طريق الخطأ بعد اعتماده بشكل تام على نظام تحديد المواقع الجغرافي في سيارته.

حدث ذلك الخطأ في واقع الأمر بسبب قيام الرجل الكبير في السن بكتابة كلمة Rom بدلاً من Rome بنظام GPS قبل بدء رحلته، حيث أن حرف e الناقص حول مقصده من المدينة الإيطالية الشهيرة إلى بلدة صغيرة في غرب المانيا.

بعد تنبيه نظام تحديد المواقع الجغرافي للسائق بأنه قد وصل إلى مقصده، خرج المسن وهو يشعر بالحيرة باحثاً عن المعالم الشهيرة بالمدينة الايطالية مثل الكولوسيوم أو كنيسة سيستين، ولكنه نسى أن يحسب مكابح اليد في سيارته من نوع جاكوار، ما أدى لرجوعها للخلف مسقطةً لافتة بلدة روم الألمانية على الأرض.

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هذا وقد وصلت قوات الشرطة لاحقاً إلى موقع الحادث لتشرح للرجل المحتار أنه في المدينة الخطأ منحرفاً عن مساره مسافة 200 كم تقريباً، مما يعني أنه يحتاج ساعتين للعودة إلى مساره كي يتابع طريقه الصحيح عبر فرنسا نحو ايطاليا.