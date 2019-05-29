استدعاء 1,273 سيارة بورش في المملكة.. المكيف قد يشعلها!

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 1,273 سيارة بورش PANAMERA موديلات”2011 – 2016″، وأكدت على ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.Sa. وكان هذا الاستدعاء نتيجة حدوث خلل في وحدة التحكم بمكيف الهواء، قد يؤدي إلى احتمالية حدوث تماس كهربائي ونشوب حريق. ودعت الوزارة إلى التواصل مع شركة ساماكو للسيارات؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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