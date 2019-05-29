تعطل اقلاع طائرة حتى انتهاء ابنة مسافرة من التسوق!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن مطار “سوفارنابومي” في بانكوك التايلندية عن تأخر إحدى رحلات الطيران التابعة للخطوط الجوية الصينية Spring Airlines المتجهة من بانكوك إلى شنغهاي، بعد تعطيل إحدى المسافرات للطائرة حتى تنتهي ابنتها من التسوق في المطار.

وأشعل ذلك غضب حوالي 160 راكب بعد أن تأخرت الرحلة لفترة وصلت إلى 30 دقيقة، حيث أرغمت طاقم الطائرة على الانتظار حتى تستطيع ابنتها الانتهاء من التسوق في المنطقة الحرة الخاصة بالمطار التايلندي.

ومنعت هذه السيدة مدير المقصورة من إغلاق الباب، ولم تقلع الطائرة إلا بعد أن وافقت الراكبتان على الانتقال إلى رحلة طيران أخرى، وبعد أن ظهرت بعض المطالبات من مستخدمي الإنترنت الصينيون هيئة السياحة على إدراجها في القائمة السوداء، ووصفت هذا السلوك بأنه “غير متحضر”، حسب ما صرّح به المتحدث الرسمي باسم شركة طيران “Spring Airlines”.

وأظهرت لقطات صوّرها شاهد عيان على الواقعة، جلوس المسافرة على ممر الركاب، بينما كان يتحدث معها أحد المضيفين في محاولة منها لتعطيل الطائرة لفترة كافية.