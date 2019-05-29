ايلين.. عبّارة عملاقة كهربائية هي الأولى من نوعها في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة “كومون” الدنماركية لخدمات الملاحة البحرية، عن اقترابها من إطلاق عبَّارة تُدعى “إيلين” تعتمد على الطاقة الكهربائية بشكل كامل، لتنضم إلى عدة سفن سابقة صديقة للبيئة في القارة الأوروبية.

كما أكدت الشركة على أن شحنة البطارية الواحدة ستُمكن العبّارة من قطع مسافة تصل إلى عشرين ميل بحري، وتم تزويد كل بطارية بوحدة تحكم تراقب معدل الحرارة وكم الطاقة الصادر عنها بالفولت؛ حيث ستعمل البطاريات كمولدات كهربائية طارئة لبعضها البعض، كما صُنعت مقصورة القيادة من الألومنيوم وليس من الصلب، واستُخدمت قطع أثاث مصنوعة من الورق المقوى بعد إعادة تدويره بدلاً من الأخشاب.

يُذكر أن “إيلين” ستصبح أول عبّارة كهربائية غير مزودة بمولد كهربائي احتياطي للعمل في ظروف الطوارئ، ومن المنتظر أن تبدأ العبَّارة عملها الرسمي في أقرب وقت، وذلك بين جزيرة إيرو والبر الرئيسي للدنمارك.