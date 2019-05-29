بي ام دبليو X1 2020 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت بي ام دبليو الستار عن X1 2020 فيس ليفت الجديدة، والتي تبدو مألوقة على الفور، مع استلامها لمصد أمامي جديد بفتحات هواء أكبر حجماً، ومصابيح ضباب معاد تصميمها، كما حصلت السيارة على شبكة تهوية أكبر محاطة بمصابيح أمامية جديدة.

وتستمر تحديثات التصميم في الخلف مع مصابيح خلفية جديدة ومصد خلفي معدل وأنابيب عادم أكبر حجماً وتصاميم جديدة للعجلات.. وبالانتقال للداخلية نرى أن التحديثات مجدودة، لتشمل شاشات اختيارية 8.8 أو 10.25 إنش جديدة لنظام المعلومات الترفيهية مع تحديث تجليد السيارة ووضع تخييط متباين جديد على لوحة العدادات.

ننتقل لمولدات الطاقة، والتي تشمل محرك تيربو سعة 1.5 لتر بثلاثة سلندر بقوة 114 حصان وعزم دوران 270 نيوتن.متر، ومحرك ديزل تيربو آخر 2.0 لتر بأربعة سلندر بقوة 228 حصان وعزم دوران 459 نيوتن.متر، كما سيتوفر محرك بترولي بقوة 228 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر، مع جير أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع رباعي اختياري.

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الخبر الأهم هنا هو إضافة نسخة هجينة بالقابس للمجال، لتجمع بين محرك تيربو بقوة 123 حصان وعزم دوران 220 نيوتن.متر، والذي يرسل قوته للعجلات الأمامية، مع موتور كهربائي بقوة 94 حصان وعزم دوران 165 نيوتن.متر للعجلات الخلفية، ويعتمد الموتور على حزمة بطاريات ليثيوم ايون 9.7 كيلوواط\س تسمح للكروس اوفر بالسير لـ 50 كيلومتر بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط.