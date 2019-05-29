كيفية القيادة بشكل صحيح عند ارتفاع درجات الحرارة وسر اشتعال السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – ترتفع درجات الحرارة بصورة هائلة في هذه الفترة من العام في وطننا العربي، حتى أنها قد تصل في بعض الدول إلى ما يُقارب 50 درجة مئوية، وهو ما يؤثر بالسلب على قائد السيارة والركاب، وكذلك على أجزاء السيارة الحيوية المختلفة، وقد تسبب بعض الأعطال والحوادث، كما أن ارتفاع الحرارة الهائل قد يسبب في بعض الحالات احتراق السيارة.

ولقد كشفت الأبحاث الحديثة إلى أن 75% من حرائق السيارات يعود سببها إلى إهمال الصيانة الدورية وعدم إصلاح المشاكل الميكانيكية والكهربائية في السيارات، كما أشارت الأبحاث إلى تسبب حوادث الاصطدام أو الانقلاب بـ 3% فقط من تلك الحرائق، لكنها تؤدي إلى 57% من الوفيات.



لذا سوف نقدم لكم اليوم هنا عدد من النصائح الهامة في كيفية القيادة في هذه الأجواء الصعبة الشديدة الحرارة، حتى يتم تجنب حوادث السير واحتراق السيارات.

– لا تهمل الفحص الدوري للسيارة خاصة المحرك والأجزاء الكهربائية، كما تأكد من ثبات مستوى السوائل والزيوت في السيارة.

– يجب تجنب أشعة الشمس المباشرة عند ركن السيارة، ويفضل ترك جزء من نوافذ السيارة مفتوح حتى يخرج الهواء الساخن منه.

– يجب عدم ترك أي شيء قد يسبب الاشتعال بسبب الحرارة الشديدة، مثل القداحات والعطور والمشروبات الغازية والبطاريات.

– لا تقوم بزيادة حمولة السيارة أكثر من قدرتها المنصوص عليها في كتيب السيارة، حتى لا تتسبب في انفجار إطار السيارة أثناء السير.

– قم بفحص ضغط هواء إطارات السيارة بصورة مستمرة، مع ضبط الضغط حسب ما ينص عليه كتيب المالك.

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– التزم بالسرعات المقررة على الطريق، حتى تستطيع السيطرة على السيارة في حال الطوارئ.

– يفضل استخدام ما يحجب أشعة الشمس على النوافذ الخلفية الجانبية، أو قم بتظليل الزجاج.

– قم بشرب الكثير من المياه لتعويض الفاقد من الأملاح الخارجة منك.

– تجنب ترك الأطفال داخل السيارة وهي مغلقة أو تحت الشمس، حرارة المقصورة قد تتضاعف تحت الشمس خلال دقائق.

– لا ينصح بالسفر نهارًا لمرضى القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الغدد الصماء وكبار السن.

– تفادى رمي أعقاب السجائر في أي مكان، داخل أو خارج السيارة.

– مع بداية فصل الصيف قم بإجراء الصيانة لمكيف السيارة مع تغيير الفلتر الخاص به.