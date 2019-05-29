كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أودي تكشف عن موديلات S من سياراتها Q5 وA6 وA7 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة أودي عن موديلات S من سياراتها Q5 وA6 و A7، وتتميز الموديلات بالرتوش التصميمية والتجهيزات المعدلة.

وتعتمد موديلات S على سواعد محرك ديزل سداسي الأسطوانات V6-TDI سعة 3 لتر وبقوة 255 كيلووات/347 حصان في الموديل SQ5 و257 كيلووات/349 حصان في الموديلات S6 و S6 Avant و S7. ويطور هذا المحرك عزم دوران أقصى يبلغ 700 نيوتن متر.

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وقامت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية بتدعيم المحرك بمولد كهربائي لبدء الحركة، والذي يجعل منه نظام دفع هجين معتدل (Mild Hybrid) للمساعدة عند بدء السير من ناحية، واستعادة طاقة الكبح لخفض الاستهلاك بمقدار 4ر0 لتر من ناحية أخرى.

وتعتمد أودي أيضا على ضاغط كهربائي لتحسين معدل التسارع، والذي يتراوح بحسب الموديل بين 0ر5 و1ر5 ثانية للانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

أما معدلات الاستهلاك فتتراوح بين 2ر6 و 8ر6 لتر/100 كلم. وبحسب شكل الهيكل وسعة خزان الوقود تصل موديلات أودي الهجين إلى مدى سير 1200 كلم.