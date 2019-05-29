كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 يونيو.. موعد طرح الطراز الثاني من "نيو اي اس 6" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهت شركة "نيو"، الرائدة في سوق المركبات الكهربائية المتميزة في الصين، الإنتاج الضخم لسيارتها "اي اس 6"، النموذج الثاني للشركة الناشئة، وسيتم تسليمها في شهر 6 المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأربعاء عن وليام لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيو، قوله إن "اتجاه سيارات الطاقة الجديدة أسرع وأقوى مما كان متوقعًا واعتقد أن المزيد من الأشخاص يدركون التكنولوجيا المتقدمة لشركات صناعة السيارات الصينية وطموحها في الريادة".

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وتلقت الشركة أكثر من 12 ألف طلب شراء لطراز "اي اس 6" مع أكثر من 5000 طلب تم تقديمهم منذ أبريل في شركة "أوتو شنغهاي" 2019.

ولقي أول نموذج للشركة رواجًا في السوق، حيث تم تسليم أكثر من 16800 سيارة من طراز "اي اس 8" في 257 مدينة صينية منذ نهاية شهر مايو الماضي.

وتأسست الشركة التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها في نوفمبر 2014، وتدير أيضًا مراكز للبحث والتطوير في مدن مثل بكين وسان خوسيه وميونيخ ولندن. وأكملت "نيو" الاكتتاب العام الأولي في بورصة نيويورك في سبتمبر الماضي.