تعرف على سعر ومواصفات أحدث سوبركار بأسطول كريستيانو رونالدو

الخليج ٣٦٥ نت – يشتهر النجم البرتغالي العالمي ومهاجم نادي يوفنتس الإيطالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو بعشقه للسيارات الفاخرة العريقة والسيارات الرياضية الخارقة، حيث يمتلك أسطول من هذه السيارات، منها مرسيدس C-Class كوبيه، ورولز رويس فانتوم، وأستون مارتن DB9 وبنتلي كونتيننتال GTC سبيد، ولامبورغيني أفينتادور LP700-4، وفيراري 599 GTO.



ولقد أشيع مؤخراً شرائه النسخة الوحيدة في العالم من السيارة الرياضية الخارقة بوجاتي لا فواتور نوار، لكن تم نفي هذه الشائعة، ونشر خبر اليوم عن أحدث سيارة قام رونالدو بشرائها بالفعل وانضمت إلى أسطول سيارته المزهل وهي السيارة البريطانية الخارقة ماكلارين سينا.



وبالفعل تم تأكيد الخبر هذه المرة وبشكل رسمي من قبل حساب كريستيانو رونالدو الرسمي على موقع انستقرام، حيث نشر رونالدو فيديو يكشف قيامه بجولة بسيارته الجديدة، كما قام بنشر صور له مع السيارة السوبر كار الخارقة ماكلارين سينا.



الجدير بالذكر فإن السيارة البريطانية الخارقة تعتبر من السيارات الحديثة، والتي تم إطلاقها رسمياً ضمن فعاليات معرض جنيف للسيارات عام 2018 الماضي، وتقع ضمن فئة قريبة من ماكلارين P1 وشقيقتها سيارة الحلبات ماكلارين P1 GTR، ويرجع إطلاق اسم السيارة للراحل آيرتون سينا، الذي حقق بطولة العالم للفورمولا 1 لثلاث مرات لصالح فريق مكلارين.

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وتأتي السيارة الكوبيه الجديدة مع ميزات مذهلة، حيث تعتمد على محرك V8 سعة 4.0 لتر ثنائي التيربو بعدد 8 سلندر يعطي قوة 800 حصان وعزم الدوران 800 نيوتن متر مع ناقل الحركة 7 سرعات أوتوماتيكي ثنائي الكلتش، والتسارع من 0 الى 100 كم خلال 2.9 ثانية، ومن 0 إلى 200 كم/س في 6.8 ثانية، ومن 0 إلى 300 كم/س في 17.5 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 340 كم/س.

ولقد قامت الصانعة البريطانية بإطلاق 500 نسخة فقط في العالم من السيارة الرياضية الخارقة ماكلارين سينا، ويبلغ سعرها مليون دولار أمريكي أو 3,750,000 ريال سعودي.