8 أسباب للروائح الكريهة من سيارتك أحدها قد يتلف المحرك

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر انبعاث الروائح الكريهة من السيارات أحد أبرز الأمور المزعجة التي تواجه بعض قائدي السيارات، وتتعدد أسباب انبعاث هذه الروائح الكريهة، حيث قد يكون السبب يرجع إلى عدم نظافة السيارة، وقد يرجع السبب إلى وجود خلل أو عطل في أحد أجزاء السيارة المختلفة.



في جميع الأحوال يجب البحث عن أسباب هذه الروائح وإزالتها، حيث أنه لو كان مصدر هذه الروائح عدم نظافة السيارة واتساخها فإنه قد يؤثر سلبًا على صحة قائد السيارة والركاب، أما إذا كان السبب لعطل أحد أجزاء السيارة فيجب معالجته على الفور حتى لا تتفاقم المشكلة، وخلال السطور التالية سوف نستعرض بعض الروائح الكريهة الشائعة مع بيان سبب صدورها.

1- رائحة عادم السيارة



إذا وجدت انتشار رائحة عادم عند تشغيل السيارة، فهذا يدل على وجود مشكلة في نظام طرد العادم، ويجب فحص أنابيب العادم لاحتمال وجود ثقب أو تهالك في جزء من أجزاء نظام العادم، مما يسرب العادم داخل مقصورة القيادة.

2- رائحة البيض الفاسد أو الكبريت



عند انتشار رائحة مثل الكبريت أو البيض الفاسد داخل السيارة، فهذا يدل على وجود مشكلة في علبة العادم “المحول الحفاز”، ويجب فحص العلبة ومحاولة إصلاحها أو تغييرها، وبذلك تنتهي الرائحة تماما.

3- رائحة الوقود



قد تنتشر رائحة الوقود داخل السيارة لعدة أسباب، قد يكون السبب الأول وجود تسريب من وصلات الوقود المتجهة من الخزان إلى المحرك، فيجب التأكد من الوصلات وعدم وجود تسريب، أما في حال عدم وجود تسريب فقد تكون المشكلة في مصفاة الوقود، ويجب تغييرها في هذه الحالة.

4- رائحة احتراق خبز محمص

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تحدث هذه الرائحة عند وجود مشكلة في قابض السيارة، أو بسبب مشكلة في المكابح، وتحدث عند الضغط بقوة على دواسات القابض مما يسبب احتكاكًا بين مقدمة القابض وزلاقاته، أو بسبب الضغط بقوة على المكابح مما يزيد من سخونة الفرامل وتسبب رائحة الاحتراق.

5- رائحة زيت محترق



هذه الرائحة تعتبر من أخطر الروائح، حيث أنها تدل على وجود مشكلة في محرك السيارة، سواء تعرض الزيت للاحتراق ، أو قرب نفاذ الزيت بالمحرك، وفي كلتا الحالتين فإنه يجب التوقف ومعالجة المشكلة سريعاً حتى لا تؤدي إلى تلف المحرك.

وقد يرجع سبب الرائحة إلى وجود مشكلة في زيت ناقل الحركة في السيارة، حيث قد يكون تعرض للانخفاض الشديد، وهو مما يسبب احتراقه.

6- رائحة احتراق المطاط



في حال صدور رائحة احتراق المطاط، فقد يرجع السبب إلى تفكك أحد الخراطيم المتصلة بالمحرك مع تعرضه للسخونة الشديدة الصادرة من المحرك.

7- عدم نظافة السيارة



قد تصدر الروائح الكريهة بسبب اتساخ السيارة وعدم نظافتها، ويجب في هذه الحالة العناية بالسيارة وتنظيفها بصورة مستمرة، وفي حال لا تزال توجد رائحة قم بترك قطعة من فحم الشواء في سيارتك ليومين، سوف يمتص الفحم الكثير من روائح السيارة، كما يمكنك أيضًا وضع الفانيليا أو أية رائحة على كرات قطنية وتركها في سيارتك.

8- رائحة العفن من المكيف



يرجع السبب الرئيسي لهذه الرائحة إلى عدم تغيير فلتر المكيف، حيث أن عدم تغيير فلتر المكيف يسبب امتلائه بالحشرات الميتة والاتساخات والبكتريا، وفي هذه الحالة يجب تغيير فلتر المكيف مع رش معطر في مجرى فتحات المكيف.