إعصار أمريكي يدمر 500 سيارة شيفروليه وتويوتا بقيمة تتخطى 100 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – دمر إعصار ضخم في ولاية ميزوري الأمريكية 500 سيارة في وكالة لشيفروليه وتويوتا.. وقد صرح جاي شنايدر، صاحب الوكالة في مدينة جيفرسون، أن الوكالة احتوت على 750 سيارة وقت الإعصار، ليتضرر منهم 500 تقريباً.

وتقدر الأضرار المادية بحوالي 15 مليون دولار على الأقل (56 مليون ريال) بينما قدر أحد أقربائه الضرر الحقيقي بقرابة 30 مليون دولار (112.5 مليون ريال).

وأردف شنايدر: “أنا لا أصدق ما حدث.. الإعصار أطارهم في الهواء لعشرات الأمتار وكأنهم ألعاب صغيرة على مدار ساحة الوكالة”

وقد صرحت الوكالة على وسائل التواصل الاجتماعي عن غلق أبوابهم للجميع مؤقتاً، مع فحص شركة التأمين التابعة لهم للأضرار لتقدير التعويضات المادية اللازمة قبل إعادة بناء السيارات.

ويُذكر أن الأعصار وصلت سرعة الرياح فيه إلى 257 كم\س كما وصل عرضه إلى 1.7 كيلومتر!، ويُقدر أنه تحرك لـ 32 كيلومتر على الأرض وقد تم نقل 20 فرد للمستشفيات لمعالجة جروح مختلفة.