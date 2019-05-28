نيسان تكشف عمر بطارية السيارات الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – صرحت نيسان أن بطاريات ليف الكهربائية ستعيش لـ 22 عاماً، ما يجعلها أطول عمراً من السيارة نفسها بحوالي 10-12 سنة.

فرانسيسكو كارانزا، مدير خدمات الطاقة لتحالف رينو نيسان، صرح أن الشركة ستحاول استعادة هذه البطاريات وإعادة تأهيلها واستخدامها، حيث تعمل نيسان حالياً على عدد من المشاريع لاستغلال البطاريات المستعملة في وظائف متعددة، لتدشن الشركة مؤخراً نظام توليد كهربائي في استاد كرة قدم في امستردام بالاعتماد على 148 حزمة بطاريات جديدة ومستعملة.

كما تسعى نيسان لتطوير تقنيات تسمح لسياراتها الكهربائية بتخزين الطاقة وإعادتها مجدداً لشبكة الكهرباء عند عدم استعمال السيارة، وتقدر الشركة أن نظام كهذا سيولد دخل يقترب من 1,454 دولار (5450 ريال) للملاك في أوروبا بفضل إعادة بيع الطاقة لشبكة الكهرباء الرسمية.

ويُذكر أن نسخة ليف بلس الأعلى في المجال يبدأ سعرها من 36,550 دولار (137,000 ريال)، وتعتمد على حزمة بطاريات 62 كيلوواط\س، ما يسمح بمدى سير 363 كيلومتر لكل شحنة، كما تصل قوة السيارة إلى 214 حصان و338 نيوتن.متر من عزم الدوران، وهي إضافة 67 حصان و19 نيوتن.متر مقارنة بليف القياسية.