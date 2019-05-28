كيا اكسيد SUV تظهر بدون تمويهات قبل تدشينها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور جديدة مسربة لكيا اكسيد، الـ SUV القادمة من الشركة الكورية، وهي نسخة أكثر وعورة من سيد والقادمة للأسواق خلال أشهر لتزيد من تنوع المجال وتواجه منافسين جدد.

وقد ظهرت كيا اكسيد بدون أي تمويهات على الإطلاق، لتذكرنا السيارة الأنيقة بمرسيدس GLA، وستوضع اكسيد بين كيا ستونيك وسبورتاج في مجال الشركة.

ما الذي نعرفه عن كيا اكسيد؟

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الموديل سيحافظ على نفس المظهر العام للهاتشباك القياسية، مع اختلاف المصابيح الخلفية ووضع مصدات أمامية وخلفية أكثر قوة، مع إضافة لمسات بلاسيتيكية على أقواس العجلات والجوانب لتؤكد مظهر الـ SUV العام لاكسيد.

السيارة ستشارك معظم محركاتها وخيارات الجير مع سيد، ولكن لا نعلم بعد ما إذا كانت كيا ستقدم نظام دفع رباعي للموديل الجديد.

من المتوقع تدشين كيا اكسيد القادمة في معرض فرانكفورت للسيارات 2019 في سبتمبر، مع كشف أول صور رسمية لها خلال الصيف.