كيا تكشف تفاصيل التعاون مع ريماك لإطلاق سيارة كهربائية

سارعت كل من شركة كيا موتورز وشركة رياماك في تطوير وتصميم سيارة كهربائية عالية الجودة

حيث إستثمرت مجموعة شركة كيا موتورز 80 مليون يورو في شركة ريماك اوتوموبيل

ولقد تعاونت هذه الشركات على تصميم الموديلات الأولية من السيارات الكهربائية (EV) والسيارات الكهربائية المزودة بنظام توليد الحركة من خلايا الوقود الهيدروجينية (FCEV) عالية الأداء بحلول عام 2020

وهي شراكة جديدة لتعزيز مكانة المجموعة في تصميم السيارات الصديقة للبيئة النظيفة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مجموعة شركة كيا موتورز و شركة ريماك اوتوموبيل (Rimac) عن شراكة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز جهود المجموعة لقيادة سوق السيارات الكهربائية عالية الأداء وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال السيارات الصديقة للبيئة النظيفة

حيث أنه بموجب الشراكة الجديدة، ستستثمر شركة كيا موتورز في شركة ريماك بمبلغ 80 مليون يورو، كما ستعمل الشركات عن كثب معًا لتطوير نماذج أولية لنسخة كهربائية من السيارة الرياضية متوسطة الحجم وسيارة كهربائية عالية الأداء تعمل بخلايا الوقود بهدف طرحها في السوق في وقت لاحق.

وقال السيد/أيوسنغ تشنغ، نائب الرئيس التنفيذي “إن شركة ريماك هي شركة مبتكرة تتمتع بقدرات متميزة في السيارات الكهربائية عالية الأداء. كما إن نشأتها الراسخة وتجربتها الواسعة في التعاون مع شركات صناعة السيارات إلى جانب البراعة التكنولوجية تجعل من شركة ريماك الشريك المثالي لنا، وبالتالي فإننا نتطلع إلى التعاون مع شركة ريماك في طريقنا الطموح نحو إنتاج السيارات الصديقة للبيئة النظيفة والعالية الأداء. ”

وقال السيد/ميت ريماك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريماك اوتوموبيل: “لقد تأثرنا وأعجبنا كثيراً برؤية شركة كيا موتورز وكذلك المبادرات السريعة والحاسمة، ونعتقد أن هذه الشراكة التكنولوجية ستخلق أقصى قيمة لشركاتنا وعملائنا، حيث أن شركة ريماك لا تزال شابة وصغيرة نسبيا ولكنها شركة سريعة النمو، كما نرى في مجموعة شركة كيا موتور مستثمرًا وشريكًا تقنيًا قويًا، ونعتقد أن هذا التعاون سوف يدعم مكانتنا كمورد رائد لمكونات السيارات الكهربائية لهذه الصناعة. ”

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تأسست شركة ريماك في عام 2009 من قِبل السيد/ميت ريماك كمشروع جراج/مرآب في كرواتيا برؤية تصميم وإنشاء السيارات الرياضية في القرن الحادي والعشرين، ومنذ ذلك الحين نمت بسرعة لتصبح قوة تكنولوجية، بخبرات واسعة في مجال السيارات الكهربائية عالية الأداء في مختلف تقنيات التحكم والأنظمة التي تعمل بالبطاريات.

ستعمل شركة كيا موتورز على تعزيز الشراكة من أجل دعم قدراتها الحالية في مجال البحث والتطوير لتلبية خطتها المتعلقة بالسيارات الكهربائية، والتي تشمل طرح 44 موديل صديق للبيئة بحلول عام 2025م، وفي الوقت نفسه، درجت فئة سيارات “إن” من شركة كيا موتورز المخصصة لموديلات السيارات عالية الأداء، منذ إنطلاقها في عام 2015، على تقديم سيارات عالية الأداء .

وقال السيد/توماس شميرا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المنتجات في كيا موتورز: ” إننا نريد أن ننتج سيارات عالية الأداء ليست سريعة وقوية فحسب، ولكنها تلبي أيضًا أعلى توقعات عملائنا باعتبارها سيارة أحلامهم، كما إن هدفنا هو تعميم السيارات الكهربائية وخلق قيمة اجتماعية من خلال التكنولوجيا ذات المستوى العالمي والابتكار المدهش في الأداء.”