هيونداي تختبر سوناتا غامضة في شوارع كوريا الجنوبية

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور تجسسية جديدة من كوريا الجنوبية تكشف عن هيونداي سوناتا غامضة أثناء اختبارها في الشوارع بدون أي تمويهات.
نعلم أن هذه هي سيارة اختبارية لوجود لوحة ترخيص بيضاء بشريطين أحمرين، وهو المعتاد في نماذج السيارات الاختبارية في كوريا الجنوبية، ولكن لا ندري بالضبط ما الذي تختبره هيونداي في هذه السيارة.
ما الإضافات الجديدة التي ستجلبها هذه السوناتا للأسواق؟ هل هو مجرد اختبار انبعاثات لمحرك محدث؟ أم ربما يختبرون نسخة هايبرد جديدة بالقابس؟، لا نعلم يقيناً بالضبط ولكن نتوقع المزيد من التفاصيل قريباً فتابعونا للمزيد.
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