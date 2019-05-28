"المنصور للسيارات" تكرم مراكز الخدمة الأكثر تميزًّا في تقديم خدمات ما بعد البيع

أقامت شركة المنصور للسيارات، وجنرال موتورز مصر، مسابقة لتكريم 6 مراكز خدمة الأكثر تميزًّا، وجاءت المراكز الفائزة بعضها تابع لشركة المنصور للسيارات والآخر تابع للمراكز المعتمدة.

وفازت مراكز خدمة "الهرم" و "التجمع" و "أسيوط" بجوائز الأكثر تميزا ضمن المراكز التابعة لشركة المنصور للسيارات، في حين فاز كلٌّ من " أوتو جروب" و

"الجيوشي" و "الحبيبة" ضمن مراكز الخدمة المعتمدة.

يأتي هذا التكريم في إطار حرص المنصور للسيارات على خلق روح من التنافسية بين مراكز الخدمة في تقديم خدمات ما بعد البيع بالشكل الذي يشعر معه عملاء "شيفرولية"، و "أوبل"، بالتميز ويصب في النهاية

Advertisements

في صالح العملاء.

وتنتهج المنصور للسيارات أفضل سياسة تستهدف تقديم خدمات ما بعد البيع لعملاء "شيفرولية"، و "أوبل"، وفقا لأعلى المعايير المتبعة عالميًّا، وذلك من خلال تطوير مراكز الخدمة التابعة لها وتزويدها بأفضل الأجهزة والمعدات المستخدمة في تشخيص الأعطال وصيانة السيارات، ليس هذا فحسب بل تعتمد "المنصور للسيارات"، على كوادر بشرية من مهندسين وفنيين مدربين جيدًّا على تقديم كافة أعمال التشخيص والصيانة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.