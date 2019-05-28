سر وجود المرايا الجانبية على غطاء المحرك في تاكسيات اليابان

الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أن اليابان تعد كوكب خاص منفصل عن باقي دول العالم في الكثير من الأشياء الغريبة التي نجدها لا تحدث سوى بها، ويتضمن ذلك سيارات الأجرة أو التاكسي في أغلب مدنها.

نظراً لانتشار وسائل المواصلات السريعة من قطارات ومترو أنفاق باليابان، يعد التاكسي وسيلة تنقل خاصة بالأشخاص الأثرياء نسبياً نظراً لارتفاع أسعاره مقارنة بالوسائل الأخرى، ولكنه مقابل ذلك يقدم عدة خدمات مميزة للغاية لركابه، وهو ما يبدأ مع قدرة السائق على فتح باب الركاب الأيسر بشكل أوتوماتيكي بضغطة زر كي لا يقوموا هم بذلك بأنفسهم، وصولاً إلى دعم أنظمة الدفع عبر الهواتف الذكية والبطاقات الائتمانية، ولكن أحد أكثر الأمور تميزاً هي المرايا الجانبية.

في سيارات التاكسي باليابان، سنجد دوماً أن المرايا الجانبية مثبتة على جانبي غطاء المحرك بدلاً من الأبواب كما هو معتاد، حيث يأتي ذلك عملاً بالمبدأ الياباني المعروف باسم كيكوباري، وهو ما يشير إلى الانتباه لحاجات الآخرين دون سؤال أو طلب منهم كأحد أنواع حُسن الخلق، وذلك نظراً لأن هذه المرايا تجعل السائق لا يلتفت لجانبه كثيراً كي يرى الطريق خلف، وهو ما يشعر الراكب في الخلف بارتياح أكبر وأن السائق لا يحاول مراقبته أو رؤية ما يقوم به، خاصة إن كان شخص مريض.

هذا وتتضمن المميزات الأخرى لهذه الطريقة بتثبيت المرايا الجانبية سهولة المرور بين السيارات في حارات المرور الضيقة بسبب تقليل بروز المرايا عن هيكل السيارة، إلى جانب تحسين مجال الرؤية الذي يصبح أوسع بحيث يكشف للسائق مساحة أكبر من الطريق.