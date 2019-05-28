بنتلي ستستعرض تصميمها سياراتها المستقبلي الذي سيواجه رولزرويس

الخليج ٣٦٥ نت – مع تزايد مبيعات رولزرويس عالمياً وزيادة سيطرتها بشكل بالغ على سوق السيارات فائقة الفخامة بشكل يساهم في تأكيد حملها لقب الملكة في ذلك النطاق، تخطط بنتلي حالياً للكشف عن سيارة نموذجية جديدة خلال شهر يوليو المقبل تستعرض تصميمها سياراتها المستقبلي كجزء من الاحتفالات بمرور 100 عام على تأسيس الشركة.

صرح مدير تصميم بنتلي، ستيفان سيلاف، أن النموذج الاختباري الجديد سيتيح لنا رؤية لمحة عن مستقبل العلامة البريطانية الفخمة لأجل استعراض تطور لغة تصميمها خلال الثلاثين عاماً القادمة، فيما يعد تصور فريق التصميم لما ستتجه له الشركة مستقبلاً.

لن يقتصر النموذج المستقبلي فقط على التصميم الخارجي، بل وسيتضمن أيضاً تخيل المهندسين في بنتلي عما سيتم تقديمه من تقنيات لاحقاً لأجل مواجهة زخم رولزرويس المتنامي.

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ورغم كل هذه التعديلات، يعدنا المصممون بأنه سيتم الحفاظ على هوية بنتلي الفريدة من نوعها في كافة أرجاء التصميم، حيث أمضى مصممي الشركة عامين كاملين بالعمل على هذا المشروع، ورغم ذلك فهي لم تكتمل بعد، حيث يستمر العمل عليها باستوديو خاص بعيداً عن مقر بنتلي بالمملكة المتحدة لتظل سراً.

هذا وقد أضاف سيلاف أن النموذج الاختباري سيطلعنا على لعة تصميم ابتكارية مع هيئة تعبر بشكل واضح عن تاريخ ورقي بنتلي، وهو ما يتوقع أن يتجسد من خلال سيارة كوبيه ذات سقف منخفض، وهو ما يعد نموذج ملائم ليكون خليفة لسيارة EXP 10 سبيد 6 كوبيه التي كشفت عنها بنتلي منذ 4 أعوام.