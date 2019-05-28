جينيسيس G70 تفوز بجائزة أفضل سيارة سيدان فاخرة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت علامة جينيسيس عن فوز سيارتها G70 عام 2019 بلقب “أفضل سيارة سيدان فاخرة” من مجلة موتور سبورت في المملكة العربية السعودية، وذلك تقديراً على دقة التصميم في السيارة والاهتمام الشديد بالتفاصيل. وتعلن المجلة سنوياً عن قائمة بالجوائز التي تقدم لأفضل السيارات بمعايير تحكيمية تتضمن تقييم الميزات الأساسية والتصميم الفريد للشاشة والوظائف المعززة لتجربة المستخدم.

حصلت جينيسيس G70 على جوائز متعددة من المجلات الشهيرة على مستوى المنطقة والعالم، وكذلك من قبل هيئات المراجعة، وكانت قد فازت بجائزة “سيارة العام” من قبل “موتور تريند” و”سيارة العام في أمريكا الشمالية ” من قبل لجنة تحكيم مستقلة في أمريكا الشمالية . وتعتبر هذه الجوائز بمثابة شهادة لجينيسيس على دورها في تصنيع أرقى السيارات وتوفير المنتجات والخدمات ذات الصلة لخبراء القيادة في جميع أنحاء العالم.

وتعليقاً على الفوز بالجائزة قال ألتار يلماز، المدير العام لشركة جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا: “تهدف جينيسيس إلى بناء سمعة استثنائية بناءً على المستوى العالي من الجودة التي توفرها. ويعتبر سوق الشرق الأوسط بمثابة سوق الفرص الجديدة والمنطقة الأفضل للترويج للعلامات التجارية الفاخرة. إنه لشرف كبير أن نحصل على جائزة استثنائية عن سيارة G70، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نحظى بتقدير الخبراء الرائدين على مستوى القطاع “.

Advertisements

وضعت G70 معايير جديدة في فئة سيارات السيدان الفاخرة، مع تبني تصميم الأناقة الرياضية الذي يعتبر الحمض النووي للشركة، وتعد السيارة بمثابة النتيجة المثالية للجمع بين التصميم الاستثنائي والأداء الفائق.

يتم دمج هذه الخصائص في التصميم الخارجي وفي المقصورة الداخلية المتطورة للسيارة، إلى جانب الميزات الفاخرة التي تضع راحة السائق كأولوية قصوى. وقد عززت سيارة السيدان الرياضية الفاخرة مكانتها المجسدة لتكنولوجيا القيادة المتطورة من خلال تسهيل الحياة اليومية بتجربة فريدة من نوعها توفر مزايا السلامة والأداء والراحة والتصميم.