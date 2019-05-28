شركات السيارات تسرّح 38 ألف موظف.. ما السبب؟

الخليج ٣٦٥ نت – تواجه شركات صناعة السيارات في العالم أكبر موجة ركود بالمبيعات خلال العقود الماضية، ولمواجهة تراجع المبيعات والخسائر الناتجة عنها مع ارتفاع تكلفة تطوير تقنيات السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية، قامت شركات السيارات بتقليص عدد العاملين بها بصورة كبيرة، حيث أعلنت صانعات السيارات العالمية في الصين والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة عن شطب ما لا يقل عن 38 ألف وظيفة خلال الأشهر الستة الماضية.



وكشفت إحصائية وكالة بلومبرج للأنباء عن أعداد العمال المفصولين في بعض الشركات العالمية، ومنها تخفيض “دايملر” مالكة مريسدس 10 آلاف وظيفة في ألمانيا في 8 أبريل/نيسان الماضي، في حين أن “فورد” و”نيسان” قلصتا عدد الوظائف لديهما حول العالم بمقدار 7 آلاف، و4.5 ألف وظيفة في مايو/نيسان الجاري.

أما “جنرال موتورز” فإنها قامت بتخفيض 14 ألف وظيفة حول العالم، بينما “تيسلا” أعلنت تخفيض 3 آلاف وظيفة في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

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ومما قد يزيد من حدة الأزمة العالمية لركود مبيعات السيارات، هو زيادة الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على الواردات من السيارات من اليابان والاتحاد الأوروبي، وهو القرار الذي أجلته في الأسبوع الماضي لمدة 6 أشهر.

ووفق إحصائيات بلومبرج لمبيعات السيارات، فإنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، انخفضت معدلات تسجيل السيارات في أوروبا بنسبة 2.9 بالمئة إلى 5.01 مليون سيارة، وجاءت إيطاليا و إسبانيا في صدارة الدول التي شهدت تراجعا من بين الأسواق الخمسة الرئيسية للسيارات في أوروبا، حيث بلغت نسبة التراجع في الدولتين 4.6 بالمئة 4.5 بالمئة على الترتيب.



كما انخفضت مبيعات السيارات في الصين في العام الماضي، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث انخفض حجم الطلب بنحو 6% لتصل إلى 22.7 مليون سيارة، ليعزز أسوأ موجة تراجع للمبيعات تشهدها البلاد خلال جيل كامل.