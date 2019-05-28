كيف يمكن حماية محرك السيارة من هجمات القوارض؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر القوارض من الكائنات شديدة الخطورة التي قد تجلب الكثير من المشاكل والأعطال إلى السيارات، وتكمن القوارض أسفل غطاء المحرك أو في حقيبة السيارة أو المقصورة.



ولقد حذرت المنظمة الألمانية للفحص الفني ديكرا من مدى خطورة القوارض العالية على السيارات، وقالت أنها تتسبب في كثير من التلفيات للسيارات، حيث أنها تقوم بقضم الكابلات الكهربائية مما قد يؤدي إلى اشتعال الحريق في السيارات.



كما تقوم القوارض بقضم أي خراطيم أو أسلاك في حيز محرك السيارة، مثل خراطيم مياه التبريد أو كابلات الإشعال أو مواد العزل والأجزاء المطاطية، وهو ما قد يتسبب في تعطل السيارة بالكامل.

وأشارت المنظمة الألمانية إلى أن ترك السيارة بدون نظافة أحد الأسباب الرئيسية لدخول القوارض للسيارة، حيث أنها تبحث عن الطعام في كل مكان، سواء كانت شريحة بطاطا، أو قطعة خبز بين مقاعد السيارة.



وأكدت المنظمة إلى أنه ليست هناك حماية مطلقة ضد القوارض، لذا نصحت قائدي السيارات بغسل المحرك جيدا، في حالة وجود آثار للقوارض في السيارة، حيث يمكن لعمليات غسل المحرك بصورة منتظمة أن تساعد في التخلص من خطر القوارض.

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وأضاف الألمان إلى أن بعض الشركات العالمية لتصنيع السيارات تقوم بعزل محرك السيارة جيدا، كأحد الوسائل الفعالة للوقاية ضد القوارض.

وتوجد عدد من الوسائل الأخرى لمواجهة خطر القوارض، ومنها الشبكة اللاسلكية المرنة الموضوعة تحت غطاء حيز المحرك، لكنها غير عملية لأنه يجب إزالتها قبل التحرك بالسيارة.



ومن طرق مواجهة القوارض أيضاً تغطية الكابلات والخراطيم باستخدام بلاستيك صلب مقاوم للقضم، ومع ذلك يجب مراعاة عدم استعمال هذه التغطية مع الأجزاء الساخنة بالمحرك، فضلا عن أن الأجزاء المطاطية والمواد العازلة تظل بدون حماية ضد القوارض.

لكن تظل دائما المداومة على نظافة السيارة وغسل وتنظيف المحرك وعدم ترك فضلات المأكولات في السيارة، هي أهم الوسائل الفعالة في مواجهة خطر القوارض.