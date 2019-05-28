توقيع اتفاقية المورد المفضل بين "توتال" و "POWERCHINA" لتعزيز شراكة العمل بينهما في جميع أنحاء العالم

كتب: باسل الحلواني

وقعت شركة توتال للتسويق والخدمات ومجموعة POWERCHINA الدولية المحدودة اتفاقية المورّد المفضل لتعزيز شراكة العمل بينهما الحالية حول العالم.

وبموجب هذه الاتفاقية، تعتبر توتال مجموعة POWERCHINA والشركات التابعة لها "عملاء ذو ​​أولوية"، حيث تؤمن توتال للمجموعة وصول الخدمات وتوريد المنتجات عالية الجودة بأسعار متميزة وتنافسية. وبالمثل، تقوم مجموعة POWERCHINA توافق على المشاركة في عمليات الشراء مع شركة توتال والشركات التابعة لها.

POWERCHINA الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة والبنية التحتية، وشركة توتال المنتج والمزود العالمي المتكامل للطاقة، كلاهما لاعبان رئيسيان في مجالات تخصصهما مع تواجد كبيرلهما في جميع أنحاء العالم. سوف تسمح البصمة الجغرافية التكميلية بين الشركتين بتطوير علاقات تجارية جديدة وفتح مجالات جديدة للتعاون. من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية ، تؤكد كلتا الشركتين التزامهما بالعمل سويًا ، على الصعيدين المحلي ومستوى الشركات ، لمواجهة تحديات السوق والتكنولوجيا المستقبلية.

كما تعتزم شركة توتال توفير حلول الطاقة المرنة والمبتكرة والفعالة من حيث التكلفة لدعم النمو الدولي لشركة POWERCHINA INTL, تشمل هذه المجموعة الكبيرة من الحلول مرافق التخزين ، والدعم الفني لمنتجات توتال وأدوات POWERCHINA رقمية متعددة ، على سبيل المثال ، لمساعدة خفض تكاليف التشغيل الإجمالية.

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وفي هذا السياق، أكّد دينغ زينكوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة POWERCHINA INTL: "نحن متحمسون للغاية من أجل هذا الاتفاق الجديد، وتعد PWERCHINA المزود الرائد لخدمات مباردة One Belt وOne Road، مضيفاً أن هذه الشراكة مع توتال تتيح لنا إنشاء شبكة من الموردين الإستراتيجيين لتعزيز طموحنا الدولي وزيادة قدرتنا التنافسية من خلال توفير حلول فعّالة للتحكم في التكلفة"

وأضاف زينكوا: "إن توتال أيضاً شريك يؤمن بفرص التعاون في إدارة سلاسل القيمةالمضافة، كما ستعمل هذه الاتفاقية على فتح مجالات جديدة للتعاون في العديد من المجالات مثل الطاقة المتجددة، أو الغاز الطبيعي المسال".

ومن جانبه، صرح كريستيان كابرول، نائب الرئيس الأول لمنطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط لشركة توتال للتسويق والخدمات: "تعكس هذه الاتفاقية سعي توتال لدعم النمو الخارجي لشركة POWERCHINA في قطاع البناء والبنية التحتية في ظل الطلب المتزايد عليه من خلال حلول الطاقة عالية الجودة".

وأضاف كابرول: "لقد قمنا بتطوير أدواتنا وخدماتنا الخاصة بما يتواءم مع متطلبات الشركات الصينية، حيث قمنا بتشكيل فرق متخصصة في جميع الأسواق الرئيسية المشتركة في جميع أنحاء العالم. كما نعتزم تعزيز علاقتنا مع مجموعة PWERCHINA على كافة المستويات لتلبية متطلباتها الصعبة والحفاظ على المورد المفضل لديهم".

وتزود شركة توتال مجموعة POWERCHINA بالوقود ومواد التشحيم والخدمات، خاصة في إفريقيا. في حين تقوم مجموعة POWERCHINA بتوفير البنية الأساسية المتكاملة للطاقة والتي تغطي سلسلة القيمة بأكملها بما لديها من خبرة عريقة في مجال الطاقة الحرارية والطاقة الكهرومائية وشبكة الطاقة والطاقات المتجددة والبنية التحتية بما في ذلك التصميم والتمويل، وتصنيع المعدات وتشغيلها وصيانتها.