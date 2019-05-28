كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 خطوات للتغلب على فوبيا قيادة السيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هناك بعض الأشخاص يشعرون بالخوف عند قيادة السيارة ولديهم "فوبيا القيادة"، لذا يوضح خبراء موقع "WikiHow" من خلال التالي طرق التغلب على فوبيا قيادة السيارة:

1- اجعل الجو هادئًا بالسيارة

ينبغي أن تشعر بالراحة داخل السيارة سواء كانت تتحرك أم لا، لذلك ارتد ملابس مريحة وحذاءً مريحًا، و اجلس باسترخاء حتى قبل أن تبدأ بالقيادة، فيمكنك مثلًا أن تشغِّل بعض الموسيقى الهادئة لأنها ستساعدك على التغلب على الخوف.

2- التنفُّس العميق

إذا شعرت بأن نوبة خوف قد انتباتك وشعرت بشدٍّ في عضلات رقبتك وصدرك فابدأ في التنفس بعمق من رئتيك، يمكنك إعادة تلك الخطوات عشر مرات بالعد التنازلي من 10 إلى 1 .

3- قم بتجربة استرخاء العضلات التدريجي

قم بشد وإرخاء كل مجموعة من عضلات جسدك حتى تُدرك كيف تتحكم في التوتر الموجود بعضلاتك وتتخلص منه؛ وابدأ بقبض يديك لمدة من 7 إلى 10 ثوانٍ ثم ارخهم لمدة من 15 إلى 20 ثانية بينما تركز على كيفية زوال التوتر من يديك. ثم كرر هذا التمرين مع كل مجموعات عضلاتك؛ بدءًا من ذراعيك صعودًا إلى رأسك.

4- استخدم الجمل التأكيدية الإيجابية

الجمل التأكيدية هي جمل قصيرة إيجابية تُذكّرك بأنك تستطيع إحداث تغييرات، وإليك بعض الجمل التأكيدية التي يمكنك أن تستخدمها في حالة قيادة السيارات:

أنا أقود بحذر، وألتزم بالسرعة المسموح بها، فالقيادة الحذرة قيادة آمنة.

القيادة هي نشاط شائع يقوم به كثير من الناس كل يوم، وأنا أقود بحرص وأشارك في ذلك النشاط مع الآخرين لكن بحذر.

لا ينبغي عليَّ أن أقود السيارة بسرعة، كما يمكنني الالتزام بالحارة التي في أقصى اليمين إن أردت أن أسير بسرعة أبطأ من السيارات الأخرى.

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لا أحتاج لأن أخاطر بتغيير الحارات في آخر لحظة؛ فإن فاتني منحنى أستطيع أن ألحق بالمنعطف الذي يليه فهذا هو الأمان.

لقد خططت لهذا المشوار مسبقًا من بدايته حتى نهايته؛ فأنا أعرف إلى أين سأتجه ومتى سأغير الحارات أو أنعطف، فأنا جاهز تمامًا.

5- فكر في مواجهة الفوبيا التي تعاني منها

عليك مواجهة مخاوفك لأن تعريض نفسك للأمر سيكون مهمًا جدًا خاصةً إن كنت تتجنب القيادة بسبب خوفك من أن تصاب بنوبة فزع حينها، لذلك يظل العلاج بالتعرض أحد أهم طرق تخطي الفوبيا لكن يجب أن تعلم أنه يجب أن تستخدم طرق الاسترخاء قبل فعل ذلك، لأنه سيساعدك على التحكم بأعصابك.

ضع مقياسًا للقلق الذي تشعر به.

فابدأ بالتعرف على مستويات القلق التي تنتابك حتى تستطيع التصرف قبل أن يرتفع معدل القلق ويصل إلى نوبة خوف شديد، كما أنه سيساعدك على معرفة متى تبدأ في إيقاف تمرين التعرُّض قبل أن تصل إلى مستوى الخوف المعتدل وقد يساعدك النموذج التالي لمقياس القلق

حيث أن الرقم صفر يشير إلى أنك مسترخي تمامًا، و الرقم 1- أقل قدر من القلق، والرقم 2- قدر قليل من القلق، والرقم3- قدر متوسط من القلق، والرقم 4- قلق محقق، والرقم 5- بداية الهلع، والرقم 6- هلع متوسط، والرقم 7 إلى 10 نوبة خوف كاملة.

6- اكتب مخاوفك

كن محددًا واكتب الأشياء التي تخشاها بالتحديد في قيادة السيارات، ثم قم بتقييم تلك المخاوف من أقل الأشياء التي تثير الخوف في نفسك، إلى أكثر ما يسبب لك نوبات الخوف. فهذا الأمر سيساعدك على أن تعرِّض نفسك إلى مخاوفك لكى تقوم بمواجهتها.

7- خذ خطوات تدريجية.

ابدأ بأقل ما تخشاه ولا تخاف منه واعرض نفسك له حتى تتوقف عن القلق حياله، وبمجرد أن تتقنه انتقل إلى الشيء الذي يليه وهو الشيء الذي يخيفك أكثر منه بقليل، فعلى سبيل المثال امسك بمفاتيح سيارتك وانظر لسيارتك بمكانها، و اجلس داخل سيارتك 5 دقائق، و قم بقُيادة السيارة حول مجموعة المباني المحيطة بك فقط، إلى أن تصل لاكثر الاشياء خوفا منها وتحاول مواجهتها.

لمواجهة مخاوفك والتعرض لها وعلاجها عليك ركوب السيارة مع سائق تثق به، فاختر شخصًا تعرف أنه يقود سيارته بمنتهى الحرص، وبمجرد أن تشعر بالارتياح لركوب السيارة مع هذا الشخص فحاول حينها أن تركب السيارة مع سائقين آخرين أو لمشاوير تقتضي التحدي مثل القيادة على الطرق السريعة.