كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما لا تعرفه عن مواصفات وأسعار هوندا HR-V الجديدة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم طرح سيارة HRV الجديدة التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات لأول مرة بالسوق المحلي.

ومن المقرر، أن تقدم السيارة الجديدة لعملاء السوق المصري بنظام دفع ثنائي بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 128 حصان يرتبط بناقل حركة يعمل بتقنية CTV.

وقالت هوندا إنها ستفتح باب الحجز لشراء السيارة العائلية خماسية الأبواب والمقاعد الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وتمتلك هوندا HRV الجديدة مصابيح LED نهارية ومصابيح ضباب خلفية ومصابيح توقف LED، إضافة إلى شبكة تهوية أمامية مصممة على هيئة جناح طائر وجناح للصادم الأمامي والخلفي بلون السيارة.

وتحيط السيارة ركابها بمجموعة من وسائل الأمان أبرزها نظام وسائد هوائية أمامية وستائر جانبية ومثبتة ومحدد للسرعة وفرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام EBD والمكابح النشطة وعجلة قيادة تلسكوبية وفرامل يد كهربائية.

أما وسائل الرفاهية بالمقصورة فتتمثل في نظام صوتي مكون من 4 سماعات وشاشة صوتية قياس 5 بوصات ومشغل سي دي وتكييف أوتوماتيك ومقاعد من القماش قابلة للتعديل اليدوي.

وتباع HRV الجديدة التي تعد أحدث فرد في عائلة هوندا بمصر بأسعار رسمية تبلغ 535.000 جنيه.