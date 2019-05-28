الخليج ٣٦٥ نت – نشرت القناة الرسمية للبرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة (Euro NCAP) عدد من الفيديوهات لنتائج اختبارات معدلات الأمان للسيارات الجديدة طرازات 2019، وكانت من ضمن هذه السيارات كل من “مازدا 3” وتويوتا “كورولا”.
تعرضت السيارتان خلال الاختبار إلى الاصطدام الأمامي جهة السائق على سرعة 65 كم/س، والاصطدام الأمامي الكلي على سرعة 50 كم/س، والاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/س.
كما تعرضت السيارتان إلى الاصطدام الجانبي بجسم صلب بسرعة 30 كم/س لاختبار قوائم السيارات الجانبية، وأيضاً تم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 15 و225 كم/س. وكان هدف الاختبارات الأساسي قياس وسائل حماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف والأطفال والمارة، ولقد منحت (Euro NCAP) السيارتان العلامة الكاملة بخمس نجوم بعد نجاح وسائل الأمان في حماية مقصورة السيارات.
اختبار تصادم مازدا 3 2019:
اختبار تصادم تويوتا كورولا 2020:
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” تويوتا كورولا ومازدا 3 هاتشباك الجديدتين تمران باختبارات التصادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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