كيا: اوبتيما الجيل القادم ستحظى بتصميم عصري “غير متوقع”

الخليج ٣٦٥ نت – كشف رئيس تصميم كيا، بيونج تشول جوه، عن بعض التفاصيل الجديدة عن الجيل القادم من اوبتيما، مصرحاً أنها ستحظى بتصميم جديد “غير متطرف ولكنه عصري ومتسق بقوة مع روح علامتنا”.

وأردف: “لغة التصميم الجديدة ستعكس شخصية كيا الابتكارية الشبابية الأيقونية والمرحة”، وهي أوصاف غير محددة، وإن أشار جوه إلى أن الموديل سيحتوي على “تفاصيل غير متوقعة”.

لغة تصميم اوبتيما الجديدة سيتم تبنيها في موديلات أخرى لكيا، مع استلام كل فئة لمقدمة “انف النمر” المميزة بطابع رياضي وثلاثي الأبعاد.

بالانتقال لأخبار أخرى عن مجموعة هيونداي-كيا، صرح أحد تنفيذيي المجموعة أن الجيل القادم من سبورتاج “سيكون أكثر جراءة من هيونداي توسان الجديدة”، ولكن ليس من المتوقع رؤيتها قريباً مع تقديم سبورتاج فيس ليفت في بداية العام الحالي.

كيا اوبتيما 2021 الشكل المتوقع:

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كيا اوبتيما 2021 تحت الاختبار:

هيونداي سوناتا 2020: