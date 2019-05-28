عرض المجدوعي للسيارات التمويلي الرمضاني على شانجان V7

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة المجدوعي للسيارات بالتعاون مع شركة راية للتمويل عرضاً على شانجان V7 خلال شهر رمضان المبارك، بسعر يبدأ من 36,000 إلى 41,000 ريال سعودي. ويأتي هذا تحت شعار “مولّها من راية واحصل على أيفون مجاناً”، ويستمر العرض حتى 31 مايو 2019. مميزات العرض: Advertisements بدون دفعة أولى.

ضمان لمدة 5 سنوات أو 150,000كم.

حصولك على أيفون هدية عند الشراء. مواصفات السيارة: محرك 4 سلندر، تيربو 1.6 لتر بقوة 123 حصان.

دخول ذكي.

تسخير المرايا للضباب.

مراتب جلد، فتحة سقف.

التشغيل بالبصمة.

شاشة معلومات.

نظام traction. صورة العرض:

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