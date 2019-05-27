العرض التمويلي الرمضاني من المجدوعي للسيارات على شانجان CS75 وCS35

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة المجدوعي للسيارات بالتعاون مع شركة راية للتمويل عرضاً على كل من شانجان “CS75 و CS35″ خلال شهر رمضان المبارك، بسعر:

CS75: من 36,000 إلى 82,000 ريال سعودي.

من 36,000 إلى 82,000 ريال سعودي. CS35: من 47,000 الى 53,000 ريال سعودي.

ويأتي هذا تحت شعار “مولّها من راية واحصل على آيفون مجاناً”، ويستمر العرض حتى 31 مايو 2019.

مميزات العرض:

بدون دفعة أولى.

ضمان لمدة 5 سنوات أو 150,000 كم.

حصولك على أيفون هدية عند الشراء.

مواصفات شانجان CS75.

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محرك 4 سلندر، وتيربو 1.8 لتر بقوة 173 حصان.

دخول ذكي.

نظام traction ونظام المنحدرات.

أزرار تاتش لاستخدام التكييف.

نظام Auto hold.

مواصفات شانجان CS35:

محرك 4 سلندر، وتيربو 1.6 لتر بقوة 123 حصان.

دفع أمامي.

نظام traction.

كاميرا جانبية وخلفية.

شاشة تدعم Apicar play وال Android auto.

مقاعد جلد بلون الأبيض والأسود.

فتحة سقف.

صورة العرض: