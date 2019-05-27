العرض التمويلي الرمضاني من المجدوعي للسيارات على شانجان CS75 وCS35

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة المجدوعي للسيارات بالتعاون مع شركة راية للتمويل عرضاً على كل من شانجان “CS75 و CS35″ خلال شهر رمضان المبارك، بسعر:
- CS75: من 36,000 إلى 82,000 ريال سعودي.
- CS35: من 47,000 الى 53,000 ريال سعودي.
ويأتي هذا تحت شعار “مولّها من راية واحصل على آيفون مجاناً”، ويستمر العرض حتى 31 مايو 2019.
مميزات العرض:
- بدون دفعة أولى.
- ضمان لمدة 5 سنوات أو 150,000 كم.
- حصولك على أيفون هدية عند الشراء.
مواصفات شانجان CS75.
- محرك 4 سلندر، وتيربو 1.8 لتر بقوة 173 حصان.
- دخول ذكي.
- نظام traction ونظام المنحدرات.
- أزرار تاتش لاستخدام التكييف.
- نظام Auto hold.
مواصفات شانجان CS35:
- محرك 4 سلندر، وتيربو 1.6 لتر بقوة 123 حصان.
- دفع أمامي.
- نظام traction.
- كاميرا جانبية وخلفية.
- شاشة تدعم Apicar play وال Android auto.
- مقاعد جلد بلون الأبيض والأسود.
- فتحة سقف.
صورة العرض:
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