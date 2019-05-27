العرض التمويلي الرمضاني من المجدوعي للسيارات على شانجان CS95

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة المجدوعي للسيارات بالتعاون مع شركة راية للتمويل عرضاً على شانجان CS95 في شهر رمضان المبارك، بسعر يبدأ من 87,000 إلى 106,000 ريال سعودي شامل الضريبة.

ويأتي هذا تحت شعار “مولّها من راية واحصل على آيفون مجاناً”، ويستمر العرض حتى 31 مايو 2019.

مميزات العرض:

Advertisements

بدون دفعة أولى.

ضمان لمدة 5 سنوات أو 150,000 كم.

حصولك على أيفون هدية عند الشراء.

مواصفات السيارات:

محرك 4 سلندر، وتيربو 2 لتر بقوة 233 حصان.

دفع رباعي.

فئة الرويال.

حساسات أمامية وخلفية.

أربع كاميرات محيطية حول السيارة.

نظام الـ Auto Park والـ echo والـ Auto Hold.

جنوط حجم 19.

إضاءة LED أمامية وخلفية وداخلية.

أمامية وخلفية وداخلية. الدخول الذكي.

ذاكرة لتخزين وضعيات المقاعد للسائق.

شاشة بحجم كبير.

التشغيل بالبصمة.

سقف بانوراما.

النظام الصوتي به 13 سماعة.

نظام تبريد المقاعد الأمامية.

التكييف للمقاعد الخلفية، والتحكم به من الخلف.

نظام استشعار بالقدم للشنطة.

صورة العرض: