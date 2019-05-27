العرض التمويلي الرمضاني من المجدوعي للسيارات على شانجان ايدو

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة المجدوعي للسيارات بالتعاون مع شركة راية للتمويل عرضاً على شانجان ايدو خلال شهر رمضان المبارك، بسعر يبدأ من 48,000 إلى 58,000 ريال سعودي. ويأتي هذا تحت شعار “مولّها من راية واحصل على آيفون مجاناً”، ويستمر العرض حتى 31 مايو 2019. مميزات العرض: Advertisements بدون دفعة أولى.

ضمان لمدة 5 سنوات أو 150,000 كم.

حصولك على أيفون هدية عند الشراء. مواصفات السيارة: محرك 4 سلندر، وتيربو 1.6 بقوة 126 حصان.

دفع أمامي.

جير 6 سرعات.

دخول ذكي.

شاشة تدعم APICAR PLAY والـ Android Auto.

مساحة تخزين.

اضاءة للركاب الخلفيين، ومنفذ USB.

جنوط 17.

كاميرا وحساسات خلفية، و”حساسات أمامية ورادار لفئة ال full option”. صورة العرض:

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