بوجاتي لافواتيور نوار تبهرنا بأناقتها تحت شمس إيطاليا

الخليج ٣٦٥ نت – السيارة الأغلى في التاريخ بدأت تطل علينا في أرض الواقع، أو على الأقل في فعاليات مفتوحة على العشب والشوارع الصغيرة لإيطاليا.

بوجاتي لافواتير نوار جذبت أنظار العالم وقت تدشينها في معرض جنيف للسيارات 2019 لسعرها البالغ 71 مليون ريال ولكونها الخليفة الروحية لسيارة جون بوجاتي الشخصية Type 57 SC اتلانتيك التي فُقدت أثناء الحرب العالمية الثانية.

هذه المرة شاركت لافواتير نوار في حدث إيطالي تابع لمجموعة بي ام دبليو، والفيديو المرفق يُظهر السيارة على العشب تحت إضاءة الشمس الطبيعية.. ويُذكر أن هذه هي نفسها النموذج الاختباري الكهربائي للسيارة، والذي كُشف عنها في جنيف، ما يفسر عدم وجود صوت للمحرك، وقد صرحت بوجاتي مسبقاً أنها بحاجة إلى عامين ونصف لإكمال النسخة الإنتاجية للسيارة.

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ما يعني أن السيارة الظاهرة في هذه الفيديو لا تحمل محرك W16 توربو رباعي سعة 8.0 لتر بقوة 1,500 حصان وعزم دوران 1,600 نيوتن.متر، والمستخدم في شيرون وشيرون سبورت وديفو.

مالك السيارة يظل لغزاً حتى الآن، وقد تناقلت الإشاعات عن كونه كريستيانو رونالدو قبل نفيه للأمر سريعاً، لكنه غالباً فرديناند بيتش رئيس مجموعة فولكس واجن السابق والذي يبلغ من العمر حالياً 82 عاماً.