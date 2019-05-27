هذا ما قد يحدث عند تعديل مرسيدس S-Class برابوس

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس S-Class برابوس المعدلة هي بالفعل جنونية من ناحية الأداء، بمحرك V12 توربو مزدوج سعة 6.0 لتر بقوة 900 حصان وعزم دوران 1500 نيوتن.متر.
هذا المحرك يسمح للسيارة بالتسارع إلى 100 كم\س في 3.7 ثانية فحسب بسرعة قصوى 350 كم\س، أي أسرع من بعض السيارات الخارقة.
ولكن هل يمكنكم تخيل نسخة أكثر جنوناً وقوة منها؟.. هذا ما حاول الفنان اوليج اوكسار تخيله في هذه الصورة التوقعية، والنتيجة هي سيارة من الغالب لن نراها في أرض الواقع إلا إذا كان ثراءك غير محدود ورغبت في الاستثمار في مشروع خاص كهذا لمرآبك الشخصي.
تعديلات كهذه لجعل السيارة أكثر قوة وقدرة على التعامل مع أقسى التصاريس قد يؤثر قليلاً على الراحة المطلقة التي تشتهر بها الـ S-Class، خاصة مع هذه الإطارات الضخمة ونظام التعليق المرتفع، ولكنها ستحافظ على نسبة كبيرة من فخامتها ورقيها.
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