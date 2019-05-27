“بالصور” نظرة على سيارات ممثلين قيم اوف ثرونز

الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أن مسلسل جيم اوف ثرونز “صراع العروش” قد اكتسب شهرة عالمية بكونه واحد من أفضل المسلسلات في التاريخ، وأفضل مسلسل خيالي دون منازع، حيث حقق مكاسب ومشاهدات لا يصدقها عقل حول العالم من مختلف البلدان والثقافات، ورغم كثرة الانتقادات التي واجهها الموسم الثامن منه، وخاصة الحلقة الختامية، إلا أن ذلك لا يلغي حقيقة مدى روعة هذه القصة الملحمية، والتي مازلنا سنرى منها 5 عروض مشتقة منها بالأعوام المقبلة، بجانب نية المؤلف جورج ار ار مارتن استكمال الكتب بالعام المقبل لنستمر في الابحار مع هذه الشخصيات التي ارتبطنا بها جميعاً، لذا نلقي معا نظرة على سيارات ممثلين مسلسل قيم اوف ثرونز توديعاً لهم.

نيكولاج كوستر-وادو

يعرف هذا الممثل الدينماركي الموهوب بظهوره بالعديد من الأدوار، وقد أدى شخصية جايمي لانيستر الذي حمل لقب “قاتل الملك” لفترة طويلة من أحداث المسلسل، حيث يمثل شخصية رجل معقد الذي يستمر بارتكاب الأفعال الشنيعة ولكنه يحاول أن يصبح رجل نبيل رغم أفعاله، وهو يقود في الواقع سيارات متواضعة مثل أحد طرازات سكودا 2007 واودي F103.

ريتشارد مادين

هذا هو روب ستارك الذي تولى منصب ملك الشمال بعد إعدام أبيه نيد بشكل شنيع كي يقود الحرب ضد عائلة اللانستر، حيث حصل على جائزة ايمي عن دوره ويشاع احتمال ظهوره في فيلم جيمس بوند القادم، وهو من هواة جمع السيارات، حيث تعد جاكوار F-Type هي أحدث طرازاته.

شون بين

بجانب دوره المعروف على هيئة نيد ستارك في صراع العروش، اشتهر شون بدور بورومير في سلسلة أفلام سيد الخواتم، حيث أذهل المتابعون للمسلسل موته بنهاية أول موسم، وقد علق في أحد المرات على أنه قد اعتاد امتلاك سيارات فاخرة من بورش وبي ام دبليو وجاكوار مع نسخة من لاندروفر الأصلية، ولكنه مل من قيادتها لقلقه الدائم من أن تخدش بطريقة ما، فقرر مؤخراً شراء بيك اب فورد رينجر تتناسب مع شخصيته.

كريستوفر هيفيو

اشتهر بلعب دور تورمند جاينتسبين في مسلسل صراع العروش، بجانب كونه ممثل ومنتج وكاتب نرويجي معروف، حيث ظهر بهيئة محارب قبلي وأحد أفراد الهمج من خلف الجدار، وهو يمتلك في الواقع بورش بوكستر.

جيسون موما

يعد جيسون واحد من أشهر الممثلين عالمياً حالياًخاصة بعد دوره بفيلم اكوامان، وقد ظهر بقيم اوف ثرونز باسم كال دروجو، والذي يعد واحد من أقوى الشخصيات التي ظهرت بالمسلسل، وهو يفضل السيارات الفاخرة القوية مثل رنج روفر ولاندروفر ديفندر ومرسيدس بجانب عشقه للدراجات النارية، حيث يمتلك واحدة مخصصة من هارلي ديفيدسون.

غويندولين كريستي

بريان اوف تارث هل تلك الفارسة بالغة القوة والضخامة القادرة على القتال أقوى من أغلب الرجال، حيث أدت دورها باحترافية شديدة خلال كافة أحداث المسلسل، وهي تعرف بعدم تفضيلها للقيادة بنفسها بسبب طولها البالغ، رغم أنه قد تم رؤيتها عدة مرات أثناء قيادتها عدة سيارات سيدان من نيسان مثل سنترا.

ألفي آلن

ممثل إنجليزي عُرف بأدائه دور ثيون جيرجوي، وقد اكتسب لاحقاً شهرة عالمية بسبب دوره الملئ بالتقلبات والتعقيدات في شخصيته التي لاقت إعجاب بعض محبي المسلسل بسبب مدى قدرته على تقمص شخصيته، وهو يمتلك مرسيدس GLC.

إيان غلين

اكتسب مؤدي شخصية جورا مورمونت شعبية كبيرة بالمسلسل بسبب ولائه الدائم لدينيريس تارجيريان، وذلك رغم أن الغرض الأساسي من إرساله إليها كان بغرض التجسس، وهو لا يفضل السيارات كثيراً، حيث يمتلك رينو سينيك متواضعة يستخدمها عند شرائه الطعام والبقالة فقط.

لينا هيدي



بجانب دورها كـ سيرسي لانستر، تعرف لينا بأدوراها المميزة في العديد من الأفلام مثل 300 وTerminator: The Sarah Connor Chronicles.

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حيث قدمت تقمص ممتاز لشخصية امرأة ملتوية أنانية تهتم بأولادها أكثر من العالم بأسره، وهي تمتلك مجموعة سيارات مميزة تتضمن اودي A7 وجيب شيروكي وتيسلا موديل S وكرايسلر 300.

بيتر دينكلج

تيريون لانستر، واحد من أكثر الشخصيات المحبوبة في المسلسل بأكمله، حيث لم يتفق عشاق القصة على أي ممثل آخر سواه بالنسبة للدور الذي أداه كقزم ذكي ذو قدرات فائقة على التفكير، وهو لا يمتلك سيارات كثيرة نظراً لمدى قصر قامته، وذلك باستثناء كرايسلر 300 مصممة خصيصاً له.

مايسي ويليامز

من المؤكد أن آريا هي واحدة من أبرز شخصيات المسلسل على الإطلاق، حيث قدمت أداء ممتاز لشخصية الفتاة الصغيرة القوية القادرة على إتقان مختلف مهارات الخداع.

ونظراً لأنها تبلغ من العمر 21 عاماً فقط، فهي لم تحظى برخصة قيادة سوى لبضعة أعوام، ورغم ذلك فهي تمتلك سيارة رنج روفر فاخرة رغم تفضيلها عدم امتلاك سيارات فائقة الفخامة وجذابة بشكل مبالغ فيه.

صوفي تيرنر

ننتقل إلى أخت آريا في المسلسل، وصديقتها الأقرب في الواقع لنجد سانسا ستارك التي ظهرت في البداية على هيئة فتاة أنانية ساذجة قبل أن تصبح واحدة من أذكى الشخصيات بالمسلسل.

وهي تمتلك مجموعة سيارات مميزة تتضمن اودي A7 وR8 وفولفو V90 بجانب بورش باناميرا بيضاء.

إميليا كلارك

أم التنانين، دينيريس تارجيريان، قد تكون هي الشخصية الأبرز بالمسلسل عند نهايته، فهي تلك الفتاة الصغيرة التي تصبح تدريجيا ملكة على كافة الممالك السبع بفضل قوتها وتنانينها الثلاثة، ونظراً لمدى أهميتها، فهي في الواقع تقاضت 2 مليون دولار (7.5 مليون ريال)، ما يعد رقم قياسي بعالم التلفزيون، وبفضل هذا النجاح، فهي تمتلك مجموعة سيارات تتضمن اودي A8 وQ3 ومرسيدس CLK واستون مارتن DB9 ومرسيدس 380 SL كلاسيكية.

كيت هارينجتون

نصل الآن إلى جون سنو الذي كان بمثابة الوجه الذي يعبر عن المسلسل بأكمله لفترة طويلة نظراً لتحوله من فتى منبوذ إلى قائد بطولي وملك الشمال بالكامل، بل أنه يقود الحرب أمام الوايت ووكرز، حيث تزوج كيت في الواقع من روز ليزلي التي قامت بدور يجريت في المسلسل بعد ان انتقلت قصة حبهم بالمسلسل للواقع، وقد اشتروا سوياً لاحقاً لاندروفر ديفندر 90 كسيارة زفافهما، بينما يمتلك كيت في الوقت ذاته جاكوار F-Type، بجانب جمعه مجموعة من الدراجات النارية تتضمن ترايمف ثروكستون، بجانب عمله كسفير لعلامة انفينتي التي ساهم في الترويج لطراز Q60 الخاص بها.

جاك غليسون

مؤدي شخصية الملك جوفري الذي قد يكون أكثر شخصية مكروهة في المسلسل بشكل يثبت مدى نجاح وقدرة هذا الممثل الأيرلندي الشاب على الإقناع.

حيث عرض تصوره لشخصية الملك الصغير المدلل من قبل أمه كي يتحول لوحش يبحث عن متعة سماع أصوات آلام الآخرين، وذلك رغم طيبته خارج هذه الشخصية وقدرته على الإنسجام بسهولة مع كافة أفراد طاقم المسلسل، وقد أعلن مؤخراً تقاعده من التمثيل للتركيز على دراساته في مجال الفلسفة والعمل بالمجال الأكاديمي، وهو يمتلك عدة سيارات رائعة مثل رنج روفر واودي A8 وإحدى سيارات مرسيدس التي تمت مشاهدته أثناء قيادته بدبي.