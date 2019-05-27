كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. أودي تعلن عن إيقاف إنتاج TT نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة أودي الألمانية بشكل رسمي عن إيقاف سيارتها الكوبيه الشهيرة TT.

حيث كشف عضو مجلس الإدارة Bram Schot بأن الخطط المستقبلية لسياراتهم لم تعد تتضمن TT, واكد الإستغناء عنها بالكامل. ولكن هذا لا يعني أن تبقي أودي فراغ TT بدون سيارة بديلة. حيث أكد Bram Schot بأنهم سيكشفون في المستقبل القريب عن بديلتها والتي ستكون كهربائية بالكامل.

وأكدت أودي كذلك إمكانية إنتقال أفخم سياراتها A8 لتكون كهربائية بالكامل في جيلها القادم.