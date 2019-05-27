"تويوتا" اليابانية تكشف عن موعد طرح الجيل الثالث من سياراتها الهجينة

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا"، عن الجيل الثاني من سيارتها الهيدروجينية السيدان، وذلك في إطار خطة الشركة المستقبلية للتوسع في إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، لتحل محل السيارات المستخدمة لمحركاتالاحتراق الداخلي.
ووفقاً لما أعلنته "تويوتا"، فإنها تعتزم طرح الجيل الثالث للسيارة خلال 10 أعوام قادمة، وسط توقعات بارتفاع مبيعات سياراتها الهجينة في أوروبا إلى
وكانت الشركة اليابانية، قد باعت في أوروبا، عام 2018، نحو نصف مليون سيارة هجينة، تمثل حصتها 46% من المبيعات العالمية للسيارات الهجينة.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار الجيلين الثاني والثالث انخفاضاً كبيراً، مقارنة بالجيل الحالي الذي يبلغ سعره نحو 65 ألفا و800 دولار.
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