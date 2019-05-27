كل ما تريد معرفته قبل شراء صندوق سقف للسيارة

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هناك معايير وخطوات عليك اتباعها قبل شراء صندوق سقف للسيارة، ولشراء صندوق السقف المناسب تنصح مجلة السيارات "أوتو بيلد" الألمانية بمراعاة المعايير المهمة التالية:

الحجم:

يجب أن يكون صندوق السقف كبيرا قدر الضرورة، صغيرا قدر الإمكان، وذلك بسبب تغيير سلوك القيادة معه بشكل ملحوظ، فضلا عن زيادة مقاومة الهواء وزيادة استهلاك الوقود، مع الحرص ألا يعيق صندوق السقف فتح غطاء صندوق الأمتعة.

حمولة السقف

يتم احتساب حمولة السقف باحتساب وزن حامل السقف والصندوق والأمتعة. ويمكن معرفة حمولة السقف المسموح بها من خلال الاطلاع على دليل التشغيل.

حامل السقف

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يتعين أن يكون الصندوق متوافقا مع حامل السقف أيضا؛ حيث توجد العديد من أنظمة التثبيت (فتحة T ومخالب والقفل السريع والعلاقة).

التثبيت

يجب أن يستقر صندوق السقف بشكل جيد وأن يتم تعشيق جميع العناصر في بعضها البعض بشكل جيد، مع مراعاة أن يتم غلق الصندوق جيدا وحماية محتوياته ضد الماء.

الوظائف

ينبغي التحقق من توفر خيارات للتثبيت مثل الأحزمة لتأمين الحمولة، وسجادة للحماية من الانزلاق وحواجز وحلقات تثبيت؛ نظرا لأن كل هذه التجهيزات تساعد على زيادة تثبيت الأمتعة فوق السقف. ومن المعايير المهمة سهولة الوصول إلى الصندوق وسهولة فتحه، ومن المهم أيضا أن يكون الصندوق مجهزا بقفل للحماية من السرقة.

الصندوق الخاص

في حال استخدام صندوق السقف لغرض مخصص بشكل مستمر، يمكن الاستعانة بالصناديق الخاصة؛ فعلى سبيل المثال هناك صناديق لمعدات الجولف وصناديق لألواح التزلج بطول لا يقل عن 2.30 متر، وأيضا هناك صناديق لرياضات مثل ركوب الأمواج.