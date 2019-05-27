كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز مواصفات موديلات سكودا "Superb" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت شركة سكودا بتجديد أيقونتها Superb المدمجة مع توسيع باقة الموديلات بموديل هجين Plug-in وموديل كومبي للأراضي الوعرة تحت اسم Scout.

وأوضحت الشركة التشيكية أن الموديل الجديد من النسختين الصالون والكومبي يمتاز بتصميم جديد يتجسد في شبكة المبرد الجديدة وشريط الكروم بين المصابيح الخلفية، فضلا عن تجديد المقصورة الداخلية، وتوسعة باقة التجهيزات الاختيارية بإضافة كشافات LED-Matrix مثلا.

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وإلى جانب باقة محركات البنزين والديزل المتوفرة للسيارة، والتي تغطي نطاق قوة يمتد بين 88 كيلووات/120 حصان و200 كيلووات/272 حصان، ستتوفر السيارة خلال فصل الخريف بنسخة الدفع الهجين Plug-in.

وتعتمد النسخة الهجين على سواعد محرك بنزين سعة 4ر1 لتر مع آخر كهربائي. ويولد هذا النظام قوة 160 كيلووات/218 حصان، في حين يصل مدى السير إلى 55 كلم بفضل البطارية سعة 13 كيلووات ساعة. ويبلغ معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن هذا الإصدار 40 جم/كلم.

وبشكل قياسي يتم تجهيز السيارة الكومبي المخصصة للأراضي الوعرة Scout بنظام الدفع الرباعي ومحرك ديزل سعة 0ر2 لتر وبقوة 140 كيلووات/190 حصان أو محرك بنزين سعة 2 لتر وبقوة 200 كيلووات/272 حصان.