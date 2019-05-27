رسميا: فيات كرايسلر ستندمج مع رينو لإطلاق ثالث أكبر صانع للسيارات في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – قبل القبض عليه بتهم التهرب الضريبي وسوء التصرف المالي، حاول كارلوس غصن دفع رينو ونيسان لاندماج شامل في شركة موحدة عوضاً عن التحالف الحالي، ولكن جهوده لم تثمر لأسباب متعددة.

والآن قدمت فيات كرايسلر عرض رسمي للاندماج مع رينو في إعلان مدوّي في عالم السيارات.. وتؤمن الشركتان أن اندماج كهذا سيساهم في توفير 5.6 مليار دولار سنوياً (21 مليار ريال) عبر مشاركة نفقات تطوير التقنيات والجيل القادم من السيارات.

الشركة الناتجة عن الاندماج ستكون ثالث أكبر صانعة سيارات في العالم بمبيعات 8.7 مليون سيارة سنوياً، وستكون ملكية الأسهم بالتناصف بين رينو وفيات كرايسلر 50\50.

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وصرحت فيات كرايسلر أنه لن يكون هناك أي إغلاق للمصانع أو تعطل في عمليات الإنتاج نتيجة هذا الاندماج، والذي سيوفر فرصة للتسريع من عمليات تطوير السيارات الكهربائية والذاتية.

هذا الاندماج يظل منفصلاً بشكل قانوني وإداري عن تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي الحالي، ولكن لا يسعنا سوى الشك في استمرار هذا التحالف على وضعه الحالي مع القبض على كارلوس غصن واتجاه رينو لوجهة مخالفة تماماً مع فيات كرايسلر.

ويُذكر أن فيات كرايسلر باعت 4.85 مليون سيارة عالمياً العام الماضي، معظمهم في أمريكا الشمالية مع رواج موديلات جيب ورام هناك، بينما باعت رينو 3.81 مليون سيارة في 2018، معظمهم في أوروبا.