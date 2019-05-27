كيا تيلورايد تحصل على المركز الأول بصفتها سيارة الطرق الوعرة للعام 2019

سيارة كبيرة الحجم وجريئة تتميز بكل ما يتحدى مع الطرق المسفلتة والوعرة

فوز سيارة كيا المتعددة الإستخدام “CUV” الجديدة كلياً في فئة السيارات المتوسطة والكاملة الحجم

حيث تقلدت سيارة كيا تيلورايد على المركز الأول بصفتها سيارة الطرق الوعرة للعام 2019 من منظمة نورث ويست اوتوموتف برس اسوسيشن (NWAPA)

الخليج ٣٦٥ نت – بعد يومين من قيادة أكثر من 20 سيارة عبر مزيج من الطرق المرصوفة والسريعة والطرق الوعرة عبرة منتزه ريدج موتورسبورتس في شيلتون، واشنطن، إختار الصحفيون الأعضاء في منظمة نورث ويست اوتوموتف برس اسوسيشن (NWAPA) سيارة كيا تيلورايد بصفتها السيارة الفائزة في فئة “CUV” المتوسطة والكاملة الحجم ضمن الحدث السنوي الخامس والعشرين الخاص بتحديد سيارة العام للأنشطة الخارجية، والمعروف أيضًا باسم مسابقة “Mudfest”.

وقال السيد/مايكل كول، كبير المسؤولين التنفيذيين ونائب الرئيس التنفيذي لشركة كيا موتورز أمريكا (KMA): “يشرفنا أن نسمع أن سيارة كيا تلورايد قد واصلت مسيرتها في حصد الجوائز بفوزها في مسابقة Mudfest المقامة من قبل منظمة نورث ويست اوتوموتف برس اسوسيشن (NWAPA)، و تتويجها كسيارة “CUV” الأولى في تكساس، وبالنظر إلى وجود المناظر الطبيعية الجبلية في شمال غرب المحيط الهادئ، فإن الصحفيون الأعضاء في منظمة NWAPA يدركون جيداً ما الذي يبحثون عنه في سيارات الطرق الوعرة والمغامرات، ونحن فخورون بأن أداء سيارة كيا تيلورايد العالي والرفاهية المدهشة في الطرق الوعرة قد تجاوز توقعات هذه المجموعة من الصحافيين.”

إن تقييم مسابقة Mudfest للجزء المتعلق بالطرق المسفلتة إشتمل على اختبار التسارع والتعامل مع السيارة والفرامل وغير ذلك الكثير على كامل المسار عند تغييرات الارتفاع والزوايا الحادة والمنحنيات الجارفة، كما تم تقييم السيارات أيضًا في دورة على الطرق الوعرة المتحدية للسيارات التي تتميز بالكثير من معوقات الطرق الوعرة، والأخاديد العميقة، والمرتفعات والمنخفضات الحادة.

وقال السيد/بيري ستيرن، الرئيس المشارك لمسابقة NWAPA Mudfest: “أنه بفضل التصميم الجريء والداخلي الجذاب، تميزت سيارة كيا تيلورايد الجديدة بالكامل عن السيارات الأخرى، وبالإضافة إلى الكثير من عناصر القوة التي تتميز بها السيارة، فإن سيارة كيا تيلورايد تظل أيضاً مريحة بغض النظر عن طبيعة التضاريس الأمر الذي ساعد في وضع هذه السيارة الجديدة من كيا على قمة فئتها في مسابقة Mudfest لهذا العام.”

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نبذة عن منظمة نورث ويست اوتوموتف برس اسوسيشن (NWAPA):

إن منظمة نورث ويست اوتوموتف برس اسوسيشن (NWAPA) (www.nwapa.org) هي منظمة مهنية تضم صحفيين متخصصين في صناعة السيارات وأعضاء في وسائل الإعلام من جميع أنحاء شمال غرب المحيط الهادئ وجنوب غرب كندا، تأسست في عام 1991، وتضم 54 عضوًا لهم حق التصويق يمثلون أكثر من 700 صحيفة ومجلة ومحطة إذاعية ومجموعات إعلامية والوسائل الإعلامية عبر الإنترنت. ولقد درج أعضاء المنظمة على اختبار سيارات الدفع الرباعي والكروسوفر منذ ظهور السيارت الرياضية متعددة الاستخدامات الحديثة في منتصف التسعينيات. كما يوجد ضمن أعضاء منظمة نورث ويست اوتوموتف برس اسوسيشن (NWAPA) الذين لا يتمتعون بحق التصويت ممثلين من مصنعي السيارات والعديد من المتخصصين في هذا المجال.