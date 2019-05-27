لويس هاميلتون يهدي فوزه لنيكي لاودا | جائزة موناكو الكبرى

وسع بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون الفارق في صدارة ترتيب بطولة العالم للفورمولا1 ، بتحقيقه الفوزه الثالث لجائزة موناكوالكبرى، الجولة السادسة من البطولة، فوزاً أهداه إلى أسطورة السباقات نيكي لاودا، الراحل مطلع الأسبوع عن 70 عاماً.

وحافظ هاميلتون سائق مرسيدس على أفضلية انطلاقته من المركز الأول، وتصدر السباق طوال لفاته الـ78، على رغم ضغوط كبيرة من سائق ريد بُل الهولندي ماكس فيرستابن، الذي عبر خط النهاية في المركز الثاني ليتراجع بعدها الى المركز الرابع لمعاقبته بإضافة 5 ثوان إلى توقيته لاحتكاكه مع سيارة مرسيدس للفنلندي فالتيري بوتاس داخل الحظائر.

وبذلك، حل سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتيل ثانياً متأخراً بفارق ثانيتينو تة أعشار عن الفائز، متقدماً على بوتاس، الذي تأخر بدوره 3 ثوان عن زميله البريطاني.

وكان غياب لاودا، الذي توفي ليل الإثنين – الثلاثاء الماضي، طاغياً على سباق الإمارة اليوم. فبطل العالم السابق ثلاث مرات والرئيس غير التنفيذي لمرسيدس، عرف بروحه المحببة وحضوره الودي على هامش السباقات. وكتحية له، قام مرسيدس اليوم بطلاء نظام “هالو” للحماية في مقدمة سيارتيه باللون الأحمر وكتب عليه “نفتقدك يا نيكي”، كما ارتدى السائقون قبعة حمراء بعد السباق، شبيهة بتلك التي اشتهر بها النمساوي.

وأكد هاميلتون بعد فوزه: “أعتقد أنه أصعب سباق خضته. كنت أصارع بروح نيكي. لقد كان بالفعل شخصا مؤثراً في فريقنا ونحن نفتقده”.

وحافظ هاميلتون سائق مرسيدس على أفضلية انطلاقته من المركز الأول، وتصدر السباق طوال لفاته الـ78، على رغم ضغوط كبيرة من سائق ريد بُل الهولندي ماكس فيرشتابن، الذي عبر خط النهاية في المركز الثاني.

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وأكد هاميلتون بعد فوزه: “أعتقد أنه أصعب سباق خضته. كنت أصارع بروح نيكي. لقد كان بالفعل شخصا مؤثراً في فريقنا ونحن نفتقده”.

وعمد البريطاني بطل العالم 5 مرات بعد فوزه إلى رفع خوذته، التي لوّن غالبية أجزائها باللون الأحمر وكتب عليها “نيكي لاودا”.

ونال هاميلتون تنويه إدارة فريقه، إذ تحدث إليه المسؤول عن الاستراتيجيات في الفريق جيمس فولز عبر جهاز التخاطب الداخلي قائلاً “لويس، أنا جيمس. قيادة لا تصدق”، قبل أن يضيف النمساوي توتو وولف مدير الفريق “كان هذا من أجل نيكي”.

وحقق هاميلتون فوزه الثالث في الإمارة بعد 2008 (مع فريقه السابق ماكلارين – مرسيدس) و2016 مع فريقه الحالي، ورفع عدد انتصاراته هذا العام إلى 4 بعد البحرين والصين وإسبانيا، وإلى 77 في مسيرته.

كما رفع بطل العالم رصيده في صدارة ترتيب بطولة السائقين إلى 137 نقطة، وبات يتقدم بفارق 17 نقطة على زميله بوتاس (120)، الذي أنهى بوصوله ثالثاً، احتكار فريقه للمركزين الأول والثاني في المراحل الخمس الأولى من البطولة هذا الموسم، في أفضل بداية لفريق في تاريخ البطولة.