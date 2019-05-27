ليكليرك الأسرع وفيتيل يتعرض لحادث في تجارب الحرة الثالثة

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – تمكن شارل لوكلير سائق فيراري من تحقيق أسرع زمن في التجارب الحرة الثالثة لجولة موناكو السادسة على روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 بتسجيله زمن قدره 1:11.265 ، متقدماً بفارق 0.053 ثانية عن الفنلندي فالتري بوتاس سائق مرسيدس. وتعرض سائق فيراري سيباستيان فيتيل الى حادث إصطدام بالحواجز في المنعطف الأول.

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