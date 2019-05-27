لويس هاميلتون أول المنطلقين لسباق موناكو

وضع البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، فريقه مرسيدس في مركز أول المنطلقين في سباق جائزة موناكو الكبرى بتسجيله زمن قدره 1:10.166، التي تمثل أبرز جولات البطولة، السبت، بينما سينطلق زميله فالتيري بوتاس من الصف الأول إلى جواره بعد أن تقدم عليه بفارق 0.086 ثانية.

ويتأهب سائق رد بل، ماكس فيرستابن، للانطلاق من المركز الثالث بينما حل الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري رابعا.

وكلف خطأ كبير في استراتيجية فيراري سائقه شارل لوكليرك فرصة التألق على أرضه، إذ فشل السائق البالغ من العمر 21 في خوض القسم الأول من التجارب التأهيلية، وسيبدأ من المركز 16 بعد انطلاقة سريعة في المرحلة الأخيرة من التجارب.

خط الانطلاق

وفيما يلي، استعراض لخط الانطلاق لسباق جائزة موناكو الكبرى، المرحلة السادسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد التجارب الرسمية السبت:

الصف الأول

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس)

الصف الثاني

ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا)

سيباستيان فيتل (المانيا/فيراري)

الصف الثالث

بيار غاسلي (فرنسا/ريد بول-هوندا)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس)

الصف الرابع

دانيال ريكياردو (استراليا/رينو)

دانييل كفيات (روسيا/تورو روسو)

الصف الخامس

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كارلوس ساينز (اسبانيا/ماكلارين-رينو)

ألكسندر ألبون (تايلاندا/تورو روسو)

الصف السادس

نيكو هولكنبرغ (المانيا/رينو)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-رينو)

الصف السابع

رومان غروجان (فرنسا/هاس)

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري)

الصف الثامن

انطونيو جيوفينازي (ايطاليا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري)

الصف التاسع

سيرجيو بيريز (المكسيك/رايسينغ بوينت-مرسيدس)

لانس سترول (كندا/رايسينغ بوينت-مرسيدس)

الصف العاشر

جورج راسل (بريطانيا/وليامس)

روبرت كوبيتسا (بولندا/وليامس)