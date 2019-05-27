التفاصيل الكاملة لشراكة "فورد" الاستراتيجية مع "سويڤل"

كتب: باسل الحلواني

وقعت شركة فورد، مساء اليوم، اتفاقية شراكة مع شركة سويڤل للنقل الذكي، لتصبح فورد ترانزيت الحافلة الصغيرة المفضلة لدى لكافة خطوط سويڤل.

كما وقعت الشركتين، مذكرة تفاهم للتعاون في توفير حلول مواصلات آمنة ومريحة وذات موثوقية عالية للركاب المسافرين بين المدن المصرية الكبيرة.

وتسهم الشراكة في الجمع بين مميزات فورد ترانزيت، علامة الشاحنات الأعلى مبيعاً في العالم، ونظام المواصلات العامة القائم على تطبيق الأجهزة المتحركة الذي يوفر للركاب الراغبين بالتنقل بين كبرى المدن في مصر رحلات آمنة ومريحة وذات موثوقية عالية وبأسعار معقولة بعيداً عن خدمات المواصلات القائمة.

وتمّ توقيع الاتفاقية في مدينة القاهرة، حيث مقر شركة سويڤل والتي أبرمت كذلك اتفاقيات شراكة مع "بنك ناصر الاجتماعي" و"بنك إي إف جي هرمس" بهدف توفير قروض بأسعار فائدة تنافسية لمشغلي خدمات المواصلات الراغبين بضم حافلات فورد ترانزيت لتغدو الحافلة الأولى في أسطولهم.

وبهذه المناسبة، قال أشرف البستاني، المدير التنفيذي لدى فورد شمال أفريقيا: "يسرنا الإعلان عن وصول حافلات فورد ترانزيت إلى مصر لأول مرة في من خلال هذه الشراكة مع سويڤل. ويكمن نجاح حافلات فورد ترانزيت كوسيلة للتنقل في شهرتها وما تتمتع به من قدرة وموثوقية وتنوع، ونحن على ثقة بأن مشغلي سويڤل هنا سيدركون قريباً لماذا يعتمد آلاف الأشخاص حول العالم على حافلاتنا للتنقل وإنجاز المهمات المختلفة".

بدوره، قال مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي والشريك التنفيذي لشركة سويڤل لنقل الذكي: "تم تأسيس شركة سويڤل للمساعدة في تحسين حياة

الأشخاص من خلال إحداث ثورة في مشهد النقل في مصر عبر توفير حلول ذكية تساعد على تخفيف أزمات التنقل. ونحن فخورون بالنتائج التي حققناها خلال هذه الفترة القصيرة، والعمل الذي أنجزته فورد للمساعدة في تعزيز مستويات الخدمة التي نقدمها لعملائنا".

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وكانت شركة فورد قد عملت بالتعاون مع موزعها المحلي، أوتو جميل، مع شركة سويڤل والحكومة المصرية لتوفير أفضل حافلات نقل ستنضم إلى خدمة الحافلات عند الطلب. فلن يتلقى مالكوا حافلات سويڤل تسهيلات تمويلية من خلال "بنك ناصر الاجتماعي" و"بنك إي إف جي هرمس" فحسب، بل سيكون لديهم أيضاً إمكانية الوصول إلى سلسلة من خدمات ما بعد البيع عبر شبكة منافذ "أوتو جميل" وفنيي فورد المدربين.

وتمتلك حافلات فورد ترانزيت، ذات الـ 15 والـ 18 مقعداً، سجلاً حافلاً في قطاع حلول النقل المصغر على مستوى العالم، وقد وصلت شحنة الحافلات الأولى بالفعل إلى مصر وهي جاهزة للسير على الطرق.

وتستخدم حافلات فورد ترانزيت من قبل العديد من مزودي حلول التنقل على مستوى العالم بما في ذلك GoRide، وهي خدمة تنقل بناء على الطلب انطلقت في ولاية ميشيغان الأمريكية التي تلبي الاحتياجات الطبية غير الطارئة للأفراد. ويمكن أن ينقل أسطول GoRide الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، بفضل مقاعدها

المتحركة المرنة ومنصة الكراسي المتحركة، وتقدم GoRide خدماتها لأكثر من 200 منشأة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأضاف البستاني: "يتميز فورد ترانزيت بتصميم مميز يجعل منه وسيلة تنقل لا مثيل لها على مستوى العالم، حيث يضمّ مساحة جلوس تصل إلى 18 مقعداً. وتوفر الحافلة التي تمّ تصميمها وفقاً لمعايير ’تصميم فورد المتين‘ قدرة ومرونة عالية. وقد خضعت الحافلة إلى اختبارات قوية تعادل نقل الركاب لمسافة 7 ملايين ميل في مختبراتنا وأثبتت كفاءة مطلقة. كما خضعت الشاحنة لاختبارات مكثفة هنا في مصر للتأكد من تحقيقها متطلبات فورد الصارمة في السوق المصري".

تجدر الإشارة إلى أن شركة سويڤل قد انطلقت عام 2017 وباتت اليوم تعمل في كلّ من القاهرة والإسكندرية. ويستخدم الركاب تطبيق سويڤل للهواتف المتحركة لحجز رحلات بأسعار ثابتة معقولة على الطرق الحالية للشركة. وفي الوقت الحالي، يستخدم التطبيق في حجز أكثر من 9500 رحلة يومياً ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بسرعة خلال الأشهر القليلة المقبلة مع وصول حافلات فورد ترانزيت الجديدة.

وفي هذا الإطار، قال جونثان شميت، مدير الاستراتيجية لدى فورد الشرق الأوسط وأفريقيا: "نستطيع عبر الجمع بين مميزات تطبيق سويڤل الذكي وحافلة فورد ترانزيت ذات القدرة والمرونة العالية توفير خدمة أساسية ومناسبة وبأسعار معقولة للركاب في القاهرة والإسكندرية، وفرصة عمل هائلة للمشغلين والمالكين على حد سواء. وقد أثبتت فورد ترانزيت أنها ركيزة محورية لاقتصادات في أوروبا وأمريكا الشمالية، ونحن سعداء بتوفير هذا النوع من الحافلات هنا في مصر لمساعدة المجتمعات المحلية".

وختم شميت: "تدعم خطة فورد للتنقل الذكي التزامنا المتواصل بالابتكار، وهي موجهة بشكل خاص إلى تطوير خدمات تنقل أكثر ذكاءً. ويسعدنا أن تختار شركة سويڤل حافلات فورد ترانزيت لأسطولها. ونحن على يقين من أن مشغلي سويڤل في مصر سيدركون قريباً لماذا يعتمد آلاف الأشخاص حول العالم على حافلات فورد ترانزيت".