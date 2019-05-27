“بالفيديو” لصوص يسرقون اطار سيارة متوقفة في جدة

الخليج ٣٦٥ نت – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة أحد المحلات التجارية بشارع أم القرى بحي الصفا في محافظة جدة، يُظهر سرقة إطار سيارة متوقفة بالشارع. وأظهر الفيديو قيام مجهولين بالتوقف بسيارة أمامها، ونزول أحدهم وقيامه بفك الإطار وسرقته وترك السيارة موضوعة على “قالب طوب”، ثم لاذوا جميعاً بالفرار. وأوضح المواطن “سالم الوذيناني” أن خاله “عطا الله الوذيناني” صاحب السيارة فوجئ بأن أحد إطاراتها قد سُرق، وبالرجوع لكاميرات المراقبة ظهرت واقعة السرقة، وأضاف أنه تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم والقبض على الجناة.

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