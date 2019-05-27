“بالصور” كيف نشأت اودي وأين تصنع سياراتها؟

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك اودي مئات الملايين من العشاق والمعجبين بسياراتها الفاخرة حول العالم، حيث تمتاز بتقديم العديد من الطرازات الفخمة التي تعمل على تقديم مستويات مرتفعة من الرفاهية والراحة لملاكها وركابها، ولكن كيف نشأت هذه الشركة المعروفة وأين تصنع سياراتها المختلفة؟ هذا ما سنعرفه اليوم عبر استعراض لمحة بسيطة عن تاريخها بجانب تسليط الضوء على أكبر مصانعها حول العالم.

كيف نشأت اودي؟

يعود تاريخ اودي إلى المهندس الألماني اوجست هورش، والذي أسس شركة السيارات الخاصة به باسم August Horch & Cie. Motorwagenwerke AG في 1904، وذلك قبل أن يتم إجباره على ترك هذه الشركة مع التوقف عن استخدام اسم هورش في أي شركة جديدة، لذا قرر تأسيس علامة مختلفة تماماً خاصة به وحده باسم اودي.

تشير الروايات الأشهر لأن ابن هورش هو من فكر في اسم اودي، حيث أن “هورش” تترجم إلى “سماع” باللاتينية، فيما تكون كلمة اودي هي صيغة المفرد بمعنى “الاستماع”، في حين ظهر شعار الصانعة الألمانية المكون من أربعة حلقات في 1932 عندما اندمجت اودي مع 3 شركات أخرى هي هورش وDKW وWanderer، حيث مثلت كل حلقة شركة من الأربعة.

أين تصنع سيارات اودي؟

مصنع انجلوشتات – المانيا

اودي A3 بنسخ سبورت باك وe-tron وRS 3

اودي A4 بنسخ اولرود كواترو وافانت والسيدان وS4

اودي A5 بنسخ سبورت باك وكوبيه وٍS5 سبورت باك وS5 كوبيه وRS 5 كوبيه وRS5 سبورت باك

مصنع نيكارسولم – ألمانيا

اودي A4 سيدان

اودي A5 كابريوليه وS5 كابريوليه

اودي A6 بنسخ سيدان وافانت واولرود كواترو

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اودي A7 سبورت باك

اودي R8 كوبيه وسبايدر

مصنع جيو – المجر

اودي A3 بنسخ سيدان وكابريوليه وS3 سيدان وS3 كابريوليه

اودي TT بنسخ كوبيه ورودستر وTTS كوبيه وTTS رودستر وTT RS كوبيه وTT RS رودستر

اودي Q3

مصنع بروكسل – بلجيكا

اودي e-tron

مصنع براتيسلافا – سلوفاكيا

ازدي Q7 بنسخ Q7 وSQ7 وQ7 e-tron

اودي Q8

مصنع سان خوسيه تشيابا – المكسيك

اودي Q5 بنسخ Q5 وSQ5