تويوتا لاندكروزر بقاعدة عجلات طويلة تظهر في شكل تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – دُشن الجيل الحالي من تويوتا لاندكروزر في 2007، ورغم حصوله على الكثير من التحديثات والنسخ المختلفة لعدة أسواق حول العالم منذ وقتها، إلا أنها ظلت إجمالاً كما هي دون تغييرات كبيرة، فيما يتم الاستعداد حالياً لاستبدالها.

تشير التقارير أن تويوتا تستعد لتدشين الجيل الجديد من لاندكروزر بنهاية عام 2020 المقبل مع استخدام إطار سلم حديدي، ولكن المصممين في موقع Kolesa.ru الروسي قرروا مؤخراً صنع صور تخيلية تعطينا تصور عن شكل الـSUV الأيقونية في حالة قررت الصانعة اليابانية إطلاق نسخة خاصة ذات قاعدة عجلات طويلة من موديلها الحالي.

تستند الصور التخيلية على آخر تحديثات لاندكروزر، ولهذا نرى مصابيح أمامية سلسة أكثر مع واجهة أمامية معدلة كثيراً، فيما نرى بالخلف أبواب أطول مع خلفية ممتدة تجعل المظهر الجانبي يذكرنا بطراز انفينيتي QX80، مع زيادة الجزء الخلفي بشكل يزيد من توازن الـSUV بجانب إضافة صف ثالث من المقاعد.

هذا ويشير المصممين إلى أن تصورهم لهذه النسخة هي أنها ستأتي مع محرك V8 ديزل سعة 4.5 لتر المتاح ببعض الأسواق بعزم دوران 650 نيوتن.متر، مع توفير نظام ترفيه معلوماتي خلفي ومكيف مخصص للصف الثالث من المقاعد لتكون واحدة من سيارات الـSUV الأكثر راحة ورحابة على الإطلاق.